De tranen zijn voor De Hoven, de meter bier voor Terwolde

derde klasse FC Zutphen grijpt naast titel, maar vertrouwen is groot voor de nacompeti­tie

Een 5-1 overwinning op Uni VV was voor FC Zutphen niet genoeg om de titel te pakken. Met een punt voorsprong ging het kampioenschap naar Dieren. Wel is er veel vertrouwen op een goede afloop in de nacompetitie.

6 juni