De transfers bij de amateurs zijn weer beklonken

Om 23.59 uur op donderdag 15 juni was het zover: de termijn voor overschrijvingen in het amateurvoetbal sloot. De clubs in de regio hebben weer driftig zaken gedaan, de een wat meer dan de ander. Hieronder het resultaat van alle flirts, gesprekken en onderhandelingen tussen clubs en spelers. Of liever: van bijna alle schermutselingen. Want niet elke club kon of wilde een opgave doen.

Zaterdagvoetbal

Eerste klasse

FC Zutphen

Nieuw: Muhammed Kaya (CSV Apeldoorn)

Vertrokken: Mark Bloemendaal (Berkum)

Mark Bloemendaal was een van de dragende spelers bij FC Zutphen. Toen in de eerste seizoenshelft een proefperiode in Estland op niets uitliep, bleef Bloemendaal Zutphen trouw. Hij gaat naar Berkum, promoveerde naar de hoofdklasse.

Tweede klasse

Blauw Wit'66

Nieuw: geen

Vertrokken: Thom Hulsman, Daan Jalving, Stefan Dijkink (allen Holten)

Na de promotie naar de tweede klasse vertrekken drie spelers naar dorpsgenoot Holten, dat volgend seizoen twee klassen lager uitkomt. Stefan Dijkink was een dragende speler in de achterhoede van Blauw Wit en leverde een belangrijke bijdrage aan de promotie.

Derde klasse

Teuge

Nieuw: Frank Boers (CSV Apeldoorn), Ali Bocu (Apeldoornse Boys), Dave Bijsterbosch (Voorwaarts Twello)

Vertrokken: Jeroen van den Hoek (gestopt)

Teuge gaat door met het selecteren van jonge talentvolle spelers. De versterkingen moeten onder meer de gestopte routinier Jeroen van den Hoek vervangen.

Vierde klasse

Almen

Nieuw: Arjan van Westerhuis (Eefde 45+), Yoran Diepeveen, Tim Heijink, Ruben Stokkink, Tom Kruisselbrink, Stefan Heijink, Nick Verweij, Robin Geers, Martijn Heuvelink (allen eigen jeugd).

Vertrokken: Frank Hamer (gestopt), Finn Galdermans (AZC), Peter Muileman (lager elftal).

Almen heeft routinier Arjan van Westerhuis teruggehaald. De 47-jarige verdediger, die afgelopen seizoen voor het 45+-team speelde, voelt zich volgens trainer Donovan Tegelaar fit genoeg om als laatste man sturing te geven aan de ploeg.

Eefde

Nieuw: Elchumar Martina (Bon Boys 3), Mitch Elsman (Warnsveldse Boys).

Vertrokken: geen

Aanvaller Mitch Elsman keert terug op het oude nest. In 2012 verruilde hij Eefde voor Warnsveldse Boys en mag na vier seizoenen bij die club en een jaar PAX komend seizoen weer voor Eefde doelpunten maken.

Harfsen

Nieuw: Rienus Ooms (Be Quick Zutphen).

Vertrokken: geen

Doelman Rienus Ooms is door Harfsen aangetrokken. Afgelopen seizoen was Ooms bij Be Quick reservekeeper voor de ploeg die zesde werd in de vierde klasse H zondag.

Oeken

Nieuw: geen

Vertrokken: Shariff Hashemi (verhuizing).

IJsselstreek

Nieuw: Zemir Mujic, Leroy Fernandes (beiden Activia), Abdullah Kilic, Haluk Aydogan, Sidney Demirel (allen Turkse Kracht), Adna Zolotic (FC RDC), Gino Tanoewinardjo (Go Ahead D), Adem Kocak, Yusuf Yetim (beiden Rijssen Vooruit), Wesley de Witte (FC ’t Centrum).

Weg: Abed Razeq (Turkse Kracht)

Zondagvoetbal

Eerste klasse

Rohda Raalte

Nieuw: Tom Vastenavond (Heino), Jaouad Akloud (Dieze West), Stan Albers, Demy Goedkoop, Stefan Beltman, Mart Lugtenberg, Sander Blok, Teun Bakhuis (allen eigen jeugd)

Vertrokken: Jens Veldwachter (SVZW), Ogúzhan Sahin (Excelsior ’31), Max Kiekebosch (Wijhe), Ronald Gomez (Aruba), Aron Wierenga (lager elftal) en Jim Brinkhof (lager elftal), Max Hulsebos (stopt).

Tom Vastenavond keepte in de jeugd van Rohda Raalte en gold als talent. Bij Heino groeide hij uit tot vaste kracht en boekte er in 2014 de historische promotie naar de eerste klasse. Maar zijn hart is altijd roodgeel gebleven.

Heino

Nieuw: Luc Fakkert (jeugd), Mohamed Kifeta (Rohda Raalte 2).

Vertrokken: Bas Jansen (buitenland), Tom Vastenavond (Rohda Raalte), Ruben Meijer (WVF), Douwe Booij (Wijhe), Tjidde Koopman (Wijhe), Remco Beumer (lager elftal), Hidde Smeenk (lager elftal), Max Eijkelkamp (lager elftal).

Mohamed Kifeta was eerder al actief voor Rohda Raalte en maakte furore bij Overwetering, waarmee hij promoveerde naar de derde (2012) en tweede klasse (2013). Handelsmerken: acties, snelheid en doelpunten. Is herstellende van een afgescheurde kruisband.

Schalkhaar

Nieuw: Jeray Galanggadjir (Helios), Davey Mooren (Diepenveen), Paul Kuipers (Blauw Wit), Peter Campschreur (tweede elftal), Rokay Haafkens (jeugd), Tom van Rossum (jeugd).

Vertrokken: Delano Haulussy (Excelsior’31), Kevin Manenschijn (Colmschate), Jasper Broekhuis (stopt), Moreno Belt (stopt), Ruben Gertsen (stopt).

Jasper Broekhuis gaat backpacken in Australië. De spits van Schalkhaar kampte ruim een seizoen met blessureleed en keerde dit voorjaar terug. Onbetwiste basiskracht, mits fit. Kiest voor persoonlijke ontwikkeling en gaat op reis.

Tweede klasse

Voorwaarts

Nieuw: Daan Stormink (jeugd), Nando Manuputty (tweede elftal), Yoël Finke (CSV Apeldoorn).

Vertrokken: Bruce Schotman (CSV Apeldoorn), Dave Bijsterbosch (Teuge), David Bos (Koninklijke UD), Jelmer Clemenkowff (stopt), Sil Fiddani (Go Ahead Eagles O19), Joost Hulsebos (lager elftal).

Voorwaarts gaat spits Bruce Schotman missen. Maakte vorig seizoen achttien competitietreffers, waaronder enkele zeer belangrijke, en schopte het tot aanvoerder. Zoekt zijn sportieve plafond bij zaterdaghoofdklasser CSV Apeldoorn. Doelman Yoël Finke bewandelt de omgekeerde weg.

AZC

Nieuw: Finn Galdermans (Almen), Hugo Bobbink, Yassine Amrouini, Rob Dieperink, Huub Mulder en Kevin Jansen van het Laar (eigen jeugd), Jerrel Heuvelink, Daan van Wheele (AZC za).

Vertrokken: geen

De 22-jarige Finn Galdermans komt over van de hekkensluiter in zaterdag 4B. Hij hoopt te gaan spelen met zijn oudere broer Sean.

Vorden

Nieuw: Tom Klein Kranenberg (Jong Achilles’29).

Vertrokken: geen

Trainer Michel Feukkink is in zijn nopjes met de komst van verdediger Kranenberg (23). ,,Hij heeft alle selectieteams van De Graafschap tot aan het eerste doorlopen. Daarna moest hij weg. Bij Jong Achilles kon hij zijn draai niet vinden, nu probeert hij een basisplek bij ons te veroveren.”

Lemelerveld

Nieuw: Matthis Reimmink, Jaron Hulsink (eigen jeugd).

Vertrokken: Jordi de Haan (lager elftal).

Jordi de Haan (26) speelde de afgelopen drie seizoenen alle wedstrijden in de hoofdmacht. Hij kwam acht jaar voor het vlaggenschip uit. Het is traditie bij de Sallandse club dat spelers die midden twintig zijn in een vriendenteam gaan spelen.

Overwetering

Nieuw: Paul Vlaskamp (GA Eagles A1).

Vertrokken: geen

,,Paul Vlaskamp komt oorspronkelijk hier vandaan'', weet trainer Robert Slinkman. ,,Toen wij, totaal onverwacht, hoorden dat hij was afgevallen bij de Eagles, hebben we hem uiteraard benaderd.''

Derde klasse

Colmschate

Nieuw: Kevin Manenschijn (Schalkhaar), Milan Roelofs (jeugd), Hidde Hekkert (jeugd), Aron Mabrouki (jeugd), Daniël de Gucht (Schalkhaar).

Vertrokken: Antonio Bianco (Davo), Gino Natar (Davo), Nick van Laar (onbekend), Glenn Koerkamp (Helios), Stijn Overmeen (lager elftal), Coen Zwollo (stopt).

Trainer Toine Rorije is blij met de komst van Kevin Manenschijn. ,,Ik heb bij Heerde zelf tegen Kevin gevoetbald. Een goede speler.’’ Was bij Schalkhaar multi-inzetbaar, maar hij wil geen ‘joker’ zijn. Wil basisspeler zijn en acht die kans bij Colmschate groter.

Helios

Nieuw: Johan Dijkstra (Davo), Jonas Dijkstra (Davo), Serkan Kinaci (Schalkhaar O19), Glenn Koerkamp (Colmschate), Bora Akman (Turkse Kracht), Roy Gerritsen (tweede elftal), Davy Beekman (tweede elftal).

Vertrokken: Jeray Galanggadjir (Schalkhaar), Joël Geertman (stopt), Danny Bishop (stopt), Rens Hageman (stopt), Marc Hollander (stopt), Jimmy Vonk (De Gazelle), Durancan Tekerlek (FC RDC), Joëll Waslander (Koninklijke UD), Luc Pelleboer (studie), Stephan Stegehuis (De Gazelle).

De tweelingbroertjes Dijkstra hebben een bijna identieke voornaam: Johan en Jonas. Glenn Koerkamp was basiskracht bij Colmschate en kwam eerder uit voor Schalkhaar. Joëll Waslander – zoon van de ook vertrekkende trainer Marco – gaat met zijn doelpunten en creativiteit nog gemist worden bij Helios. Vertrekt naar UD.

Heeten

Nieuw: geen

Vertrokken: Jordy van Dartel, Sem van Dartel (onbekend).

Turkse Kracht

Nieuw: geen

Vertrokken: Serkan Suzen (gestopt), Haluk Aydogan (IJsselstreek)

Wijhe

Nieuw: Tjidde Koopman (Heino), Douwe Booij (Heino), Max Kiekebosch (Rohda Raalte), Bas Heutinck (RKZVC), Thom Wellenberg (jeugd), Sven Dokman (tweede)

Vertrokken: Bas Mulder (verhuizing)

Liefst zes spelers komen over, Koopman en Booij keren terug op het oude nest. Dat geldt ook voor Kiekebosch. Alle drie kwamen uit op een hoger niveau. Heutinck verhuisde vanuit Zieuwent als tweedeklasser naar Wijhe.

Lochem

Nieuw: Thijmen Doeve (Klein Dochteren), Thijs Fleming (was gestopt), Ramon Pardijs, Cas Marckelbach (beiden eigen jeugd)

Vertrokken: Lars Boonk (EGVV)

Lochem dreigde sterkhouder Rico Lammerdink kwijt te raken aan hoofdklasser AZSV, maar de middenvelder besloot toch te blijven.

Witkampers

Nieuw: Jorik Mombarg, Luuk Bannink, Pepijn Bloem, Raoul Haytink, Daniel Logchies (allen eigen jeugd)

Vertrokken: Stijn Wassink (studie buitenland), Bas Groot Wesseldijk (stopt, wordt jeugdtrainer bij HSC’21), Mark van Esterik (lager)

Zoals het een echte dorpsclub betaamt, vinden er weinig mutaties plaats. Een vijftal jeugdspelers moet het wegvallen van een aantal routiniers opvangen.

Warnsveldse Boys

Nieuw: Erik Wijnbergen (FC Twente), Bart van Dieën, Rob Borninkhof, Sjoerd Eckhardt (allen eigen jeugd), Jesse van Ekeren, Martijn Righard (beiden lager elftal), Kevin Esselink (Socii), Jordy Steemers, Jesper Nachtegaal (beiden EGC).

Vertrokken: Denny van ’t Verlaat, Mark Hoogstraten (beiden gestopt), Danny Rotman, Henry den Boer, Jeroen Vos (allen lager elftal), Laurens Bosma (stage buitenland), Mitch Elsman (Eefde)

Warnsveldse Boys heeft een keepersprobleem. Erik Wijnbergen en Bart van Dieën moeten deze leegte opvullen.

Ruurlo

Nieuw: Haiko Scheffer (Zelos)

Vertrokken: Stan Witeveen (DEO)

Het vertrek van de talentvolle doelman Stan Witteveen kent een mooie constructie. DEO heeft een keepersprobleem. Witteveen krijgt bij de club uit Dijkhoek de gelegenheid ervaring als eerste keeper op te doen. De intentie is dat hij op termijn eerste keus bij Ruurlo wordt en blijft daar ook de keeperstrainingen volgen.

Vierde klasse

Reünie

Nieuw: Herman Hennink (was gestopt), Danny Verhoeven, Sven Weerkamp (beiden eigen jeugd).

Vertrokken: Dennis Bulsink (gestopt), Tarkan Polat (FC Zutphen zo)

Brummen

Nieuw: Jari Willemsen (FC Zutphen), Luuk Borgonjen, Thomas Bosch, Ted Boesveld, Jur Wijgman, Lars Burgers, Stef Terpstra, Ruben Timmer (allen eigen jeugd)

Vertrokken: Peter de Jong (stopt), Tim te Velthuis (onbekend)

Voorst

Nieuw: Maurice Albers (eigen jeugd)

Vertrokken: Ronald Barmentloo, Jeroen Berends (beiden lager elftal)

Klarenbeek

Nieuw: Robert Harmsen (Robur et Velocitas), Jordy Weijn, Jasper Schoenaker (beiden eigen jeugd)

Vertrokken: Thomas van Dalen (FC Twente 019)

Be Quick

Nieuw: Ananda Pronk (EGC), Brain Noppen, Saif Baig, Michael Parauti, Koen Barree (allen eigen jeugd)

Vertrokken: Tony Cakir (Go Ahead), Guido van der Gouw (zaterdag 2), Metu Ndibutsa (DOVO), Marcel Struik (werk), Paul de Bruin (vriendenteam FC Zutphen)

ABS

Nieuw: Chiel Huis in ’t Veld (jeugd GAE)

Vertrokken: Jelmer Leijenaar (lager), Bas Brinkman (stopt), Cas Salimans (stopt).

ABS beschikt na de zomer weer over Chiel Huis in ’t Veld. De 17-jarige Bathmenaar verkaste in zijn jeugdjaren naar de jeugdopleiding van FC Twente om via een omzwerving bij Vitesse uiteindelijk in de jeugd van Go Ahead Eagles te belandden.

Activia

Nieuw: Bas Tieman (FC RDC zon.), Arjen Evers (Colmschate)

Vertrokken: Chiel voor de Poorte (stopt), Jory Visch (stopt), Thomas Polman (stopt), Zemir Mujic (IJsselstreek), Leroy Fernandes (IJsselstreek).

De doelmannen Jory Vosch en Thomas Polman zwaaien af bij Activia en bezorgen Sander Hulshof een probleem. ,,We moeten alles in het werk stellen om nog een keeper aan te trekken.”

Broekland

Nieuw: Stan Janssen, Alex van Rossum, Jornick van Dartel, Niek Schrijver, Thijs Kemper (allen eigen jeugd).

Vertrokken: geen

Richard van Dellen heeft na de zomer weer wat te kiezen. De trainer hield de selectie bij elkaar en krijgt er vijf jeugdspelers bij. ,,Zij zullen zeker wat toevoegen aan het team.”

Diepenveen

Nieuw: Valentijn Kobossen (Sallandia).

Vertrokken: Davey Mooren (Schalkhaar), Timo Metz (stopt).

Valentijn Kobossen zoekt het hogerop bij Diepenveen. De 21-jarige middenvelder speelde de afgelopen twee seizoenen voor het weggezakte Sallandia en wist daarin tweemaal te scoren.

De Gazelle

Nieuw: Freddy Baxter (FC RDC zon.), Marc van den Berg (Sportclub Deventer), Nick van Laar (Colmschate), Derek Vonk (Colmschate), Jimmy Vonk (Helios), Dylan Kobussen (Helios), Stephen Stegehuis (Helios), Jarayno IJsveld (jeugd).

Vertrokken: Kick Maatman (trainer Voorwaarts), Resit Schuurman (assistent-trainer Voorwaarts).

De drie broers Vonk spelen na de zomer weer in één team. Waar Bobby de afgelopen seizoenen al uitkwam voor De Gazelle, volgen Derek (Colmschate) en Jimmy (Helios) deze zomer.

Haarle

Nieuw: Bjorn Groote Schaarsberg, Gijs Wagenaar, Glenn Hoonhorst, Glen van Breen, Marc Verschoor (allen eigen jeugd).

Vertrokken: geen

Haarle had afgelopen seizoen een krappe selectie en daar komt verandering in. Vijf jeugdspelers zijn toegevoegd aan de selectie en moeten trainer Jeroen Veldwijk meer keuze geven.

Holten

Nieuw: Thom Hulsman (Blauw Wit), Daan Jalving (Blauw Wit), Stefan Dijkink (Blauw Wit), Gijs Martens (jeugd).

Vertrokken: geen

Holten shopte bij de buren van Blauw Wit. De Holtense zaterdagclub promoveerde naar de tweede klasse, maar gaat verder zonder Thom Hulsman, Daan Jalving en Stefan Dijkink. Het trio kan in verband met studie niet meer op zaterdag voetballen.

Lettele

Nieuw: geen

Vertrokken: Patrick Daggenvoorde, Brian Oosterwijk (beide gestopt).

Lettele moet het na de zomer doen zonder spits Brian Oosterwijk en verdediger Patrick Daggenvoorde. Vervangers zijn er niet, de selectie moet het verlies van beide basisspelers zelf opvangen.

SVBV

Nieuw: Hidde Beukema (Lochem), Jelte Kamperman, Thom Jansen, Riquardo Griemelink (allen eigen jeugd)

Vertrokken: Bram van Leeuwen (studie), Bram Kox (Klein Dochteren)

Twello

Nieuw: Delano Unaola (FC RDC), Baris Yildirim (TKA).

Vertrokken: Rick Uninge (studie), Bert Westendorp (lager elftal).

Na ruim tien jaar in de hoofdmacht van Twello vertrekt Bert Westendorp naar het tweede elftal. De spits eindigde het afgelopen seizoen meerdere malen op de bank en kon het tempo naar eigen zeggen niet meer bijbenen.

Raalte

Nieuw: Marnix Puthaar, Lennix Lugtenberg, Julian van Hoogstraten, Tom Tijink (allen Rohda Raalte)

Vertrokken: David Lindeboom (lager elftal)

Opvallend bij Raalte is de komst van een trio jeugdspelers van Rohda Raalte. Trainer Christian Veltmaat: ,,Ik ben blij dat deze talentvolle jongens komen. Zij speelden vorig seizoen top vierde divisie. Ze kunnen het niveau zeker aan.”

Sportclub Deventer

Nieuw: Alan Yahya (Sallandia) Kazan Yahya ( Turkse Kracht), Elvis Selimovic (FC RDC) Damian Dziegielwski (KUD), Marijn Schurink (KUD) Mohammed Eser (Turkse Kracht) Andy Roroa (IJsselstreek)

Vertrokken: Keimpe van de Meulen (trainer tweede team), Jeffrey Evers (Sallandia) Jan Olyslager (Sallandia) Lars van de Brande (lager elftal), Baris Topbac (Go Ahead), Danny Brand (verhuizing)

Nieuw Heeten

Nieuw: Indy Grolleman (eigen jeugd)

Vertrokken: Koen ten Have (gestopt)

Vijfde klasse

EGVV

Nieuw: Lars Boonk (Lochem), Jorrit Klein Braskamp (Markelo)

Vertrokken: Geen

EGVV krijgt twee spelers van hoger spelende clubs. Er mag dus iets meer worden verwacht van de club uit Gelselaar.

GSV ’63

Nieuw: Arne Meerbeek, Niek te Luggenhorst (vanuit lager elftal)

Vertrokken: Shane Holtkamp (lager elftal)

Haarlo

Nieuw: Bart Radstake (vanuit lager elftal)

Vertrokken: Danny Verhoeven (Reunie), Nick Nijhuis (lager elftal), Niels Klumper (stopt)

Danny Verhoeven maakt de overstap naar het een klasse hoger spelende Reunie, dat waarschijnlijk op zoek was naar een doelpuntenmaker.

DEO

Nieuw: Stan Witteveen (Ruurlo), Tim Runneboom, Jeffrey Nijenhuis, Luc Wentink, Jeroen Essink, Roy Sonderen, Dennis Brandt, Stefan Wolfs, Marijn Pleijte, Sjoerd Slutter, Ian Laurens, Henrik te Velthuis, Glenn Elschot (allen eigen jeugd)

Vertrokken: Jason Smit (stopt), Jan Willem Nijveld (stopt)

Bij DEO veel jeugdspelers die doorstromen. Aan trainer Christian Diepenbroek de taak er een collectief van te maken.

SHE

Nieuw: Jeffrey Hogeweij, Frank van Welie, Mark te Winkel, Jeroen van Wessel (allen eigen jeugd)

Vertrokken: geen

Ook bij SHE doorstroming van een viertal jeugdspelers, waarvan er enkele al eerder meededen met het eerste elftal.

Basteom

Nieuw: Luuk Willemsen, Luuk Witteveen, Rimon Maher Matti (allen eigen jeugd)

Vertrokken: Noud Rutjes (HC ’03)

Basteom moet het komend seizoen stellen zonder doelpuntenmaker Noud Rutjes (19). Hij gaat zijn geluk beproeven bij vierdeklasser HC’03.

FC Zutphen (zon)

Nieuw: Bas Leenen, Chris Bruggert, Jelle Bosman (allen vanuit een lager elftal), Luuk Hekman (was gestopt), Nick ten Have (eigen jeugd), Tim Harberts (FC Zutphen zaterdag), Marnik Kamp (Warnsveldse Boys), Hild Piet (De Hoven)

Vertrokken: Pascal de Krosse, Emiel van Laar (beiden lager elftal)

De routiniers Pascal de Krosse en Emiel van Laar zullen node gemist worden. De selectiegroep heeft wel een stevige injectie gehad voor wat betreft het aantal spelers. Of het ook kwalitatief beter wordt, zal moeten blijken.

De Hoven

Nieuw: Dennis Oplaat (Brummen), Bilal Koolman (Veluwezoom), Max Garssen (Epse/Gorssel), Fabian Wiersma (Be Quick-jeugd), Rutger Buitenhuis, Tijn Merkx, Julien Ditzel, Wytse van der Laan, Cody Verbeek, Mitchell Waardenburg, Bram Meuwissen, Aedem Herrenauw, Dylan Ditzel, Julian Doornberg, Stan Oplaat (allen eigen jeugd)

Vertrokken: Bram Klein Haneveld (Ratti), Pascal de Krosse, Rens Debets, Joeri Bats, Dennie van Amersvoort (allen lager elftal)

Veel mutaties bij De Hoven. Een vijftal routiniers van het eerste elftal is niet meer beschikbaar, terwijl een compleet elftal aan A-jeugdspelers aan de selectie wordt toegevoegd.

Klein Dochteren

Nieuw: Bram Kox (SVBV), Wouter Lensink (lager elftal)

Vertrokken: Fabio Bouwhuis (stopt)

Trainer Raymond van der Heide hoopt in het nieuwe seizoen een volgende stap te zetten met zijn selectiegroep, die niet wezenlijk veranderd is. Daar heeft hij alle vertrouwen in.

Socii

Nieuw: geen

Vertrokken: Kevin Esselink (Warnsveldse Boys), Marcel Vruggink, Henri Eggink, Jan Willen Krijt, Arend Jan Groot Jebbink, Gert-Jan Loman (allen lager elftal)

Socii levert veel ervaring in, terwijl daar geen nieuwelingen tegenover staan. Kevin Esselink gaat bij derdeklasser Warnsveldse Boys proberen of hij een hoger niveau aankan.

CCW’16

Nieuw: Björn Hendriks (lager elftal)

Vertrokken: Mark ter Riele (gestopt).

Bart-Jan Slief is de opvolger van Hans Bruntink, die afgelopen seizoen interim was na het vertrek van Harold Gierman. Bruntink kan zich niet vinden in de opstelling van de oudere spelers, die volgens hem een ‘andere’ mentaliteit hebben. Hij gaat bij de club aan de slag als beloftentrainer.

Mariënheem

Nieuw: Owen Schutte ( eigen jeugd)

Vertrokken: Kevin Verschoor (gestopt), Lean Hobert (lager elftal), Björn Lorkeers ( gestopt).

SDOL

Nieuw: geen

Vertrokken: Bart Alferink (gestopt)

Wesepe

Nieuw: Niels Niemeijer, Rick van Gelder, Davy Timmer Arends (allen eigen jeugd)

Vertrokken: geen

V en L

Nieuw: Remy van de Haar (eigen jeugd)

Vertrokken: Sander Kamphorst( lager elftal), Stefan Kamphorst ( lager elftal) Anne van Marle ( lager elftal)

Terwolde

Nieuw: geen

Vertrokken: Yannick Zeisink (studie)

Go Ahead

Nieuw: Jordy Slegers, Eddy Middelburg, Wesley van Putten, Mark Mensink, Emra Karabulut (allen lager elftal), Abdou Secka, Sidar Kara, Ugur Kara (allen Turkse Kracht), Omar Choujar ( Sallandia), Tony Cakir, Jawwat (beiden Be Quick Zutphen), Jordi de Groot ( Colmschate), Leroy Hartgers (FC RDC), Gavin van de Hemel (De Gazelle), Baris Topbac (Sportclub Deventer)