De volledige lockdown is populair, maar niet bij elke club

CORONADe meeste voetbalclubs in de regio nemen de dringende adviezen van de overheid en de KNVB over: geen wedstrijden, trainingen en andere activiteiten op het sportpark tot eind maart. Maar niet elke club gaat mee in de gewenste volledige lockdown vanwege het coronavirus.

Zo schrijft vv Holten op haar website: ‘De voetbaltrainingen van komende weken gaan vooralsnog gewoon door’. Het bestuur van de zondagvierdeklasser voegt daaraan toe: ‘De keuze om hier wel of niet aan deel te nemen laten wij over aan spelers/speelsters en ouders/ verzorgers. Ieder lid is vrij om hier zijn eigen afweging in te maken’.

Quote Er mag wel getraind worden en ook vergaderin­gen kunnen gewoon doorgaan Bestuur Mariënheem

Ook het bestuur van Mariënheem vindt het klaarblijkelijk nog niet nodig om alle activiteiten af te blazen. ‘Er mag wel getraind worden en ook vergaderingen kunnen gewoon doorgaan, tenzij de berichtgeving anders gaat aangeven’.

Harfsen had even tijd nodig voor beraad en meldde pas vrijdagmiddag: ‘Het bestuur heeft besloten voorlopig ook alle trainingen van de jeugd te cancelen.Voor de selectie zijn we op dit moment nog niet zover. In afwachting van de komende landelijke ontwikkelingen én een nader advies van de KNVB wijzen we hierbij vooralsnog op de eigen verantwoordelijkheid’.

Bij Gorssel gaan ‘de trainingen vooralsnog door’ en de besturen van Vorden en SC Deventer beslissen dit weekeinde welke maatregelen er komen.

Sportpark hermetisch gesloten