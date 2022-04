Degradatie nabij voor Be Quick, FC Zutphen legt Oeken eenvoudig over de knie, gekkenhuis bij Deventer-Harfsen, Helios wint topper in Holten

Tweede klasse H

Be Quick heeft niet voor een stunt kunnen zorgen tegen koploper Quick’20. De Oldenzaalse ploeg was met 4-1 veel te sterk voor de beklagenswaardige Zutphenaren. Be Quick staat troostelos onderaan in 2H zaterdag en degradatie lijkt onafwendbaar. Trainer Jon Zegerius baalt, maar zag de bui al wel een beetje hangen: ,,Je speelt elke wedstrijd om te winnen, laat ik dat vooropstellen. Maar goed, het is de koploper en na vijf minuten stonden we al met 2-0 achter. Dan is het de schade beperkt houden, de wedstrijd uitvoetballen en geen gekke dingen doen. We scoorden nog wel een leuke goal aan het einde.”

Quick ’20 – Be Quick Zutphen 4-1 (4-0). 4. Willem Huitink 1-0, 8. Cas Goorhuis Oude Sanderink 2-0, 36. Ryan Snelders 3-0, 37. Lennart Jansink 4-0, 76. Ilias Yadir 4-1.

Derde klasse A

FC Zutphen blijft maar winnen. Ook op bezoek bij Oeken werden de drie punten binnengehaald. Trainer Mark Horsman kan weer juichen: ,,Een 0-3 zege is hartstikke prima, want dit zijn lastige wedstrijden. Je speelt op een lastige ondergrond tegen een tegenstander die niet wil voetballen. Dat is hun goed recht, ze waren de mindere ploeg. We moesten geconcentreerd blijven en geen kansen weggeven en dat is gelukt, dus het is zeker lekker.”

Harold Sneller van Oeken was realistisch. ,,We hielden aardig goed stand in de eerste helft en gaven weinig kansen weg. Een foutje nekte ons en het werd meteen 0-1. In de tweede helft waren we iets minder scherp en kregen we er meer tegen. We hebben in fases wel goed gevoetbald en ik ben trots op de hele selectie op wat we er tegenover hebben gezet. Het was een sportieve wedstrijd, het enige smetje was een rode kaart voor Zutphen die in mijn ogen onterecht was.”

Oeken – FC Zutphen 0-3 (0-1). 25. Jesse de Vries 0-1, 62. Benjamin Roters 0-2, 90. Jelle Macaré 0-3. Rode kaart: 85. Siem Isselman (FC Zutphen).

Eefde heeft gelijkgespeeld op bezoek bij UNI VV. Trainer Stephan Panman zag zijn team het bij vlagen lastig hebben. ,,In het eerste halfuur hadden we moeite om in het spel te komen en had UNI de overhand. Later kwamen we er wat beter in. In de tweede helft was het eigenlijk hetzelfde verhaal tot we scoorden. Toen we voorkwamen ging UNI opportunistischer spelen, en scoorden ze een klutsgoal. Daarna viel er ook nog een afstandsschot in. Gelukkig maakten we uit een vrije trap net voor tijd nog gelijk.”

UNI VV – Eefde 2-2 (0-0). 60. Mitch Elsman 0-1, 70. 1-1, 85. 2-1, 88. Rens Braakhekke 2-2.

De wedstrijd in 3A tussen Teuge en Dieren werd kort voor aanvang afgelast, nadat een toeschouwer vlak voor de wedstrijd onwel werd. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Teuge - Dieren afgelast.

Vierde klasse E

De meest bizarre wedstrijd waarschijnlijk van het weekend vond plaats in Deventer, waar Sportclub op eigen veld met liefst 6-7 verloor van Harfsen. Een waar feest dus voor de neutrale toeschouwer. Al hield trainer Wouter-Groot Lipman het op een mix tussen een foutenfestival en een spectaculaire wedstrijd. ,,We maken zoveel persoonlijke fouten, daar valt niet tegenaan te trainen. Het laatste doelpunt in de slotfase was illustratief. De bal komt recht op mijn keeper af en die laat de bal door zijn handen glippen. Het is een giga jonge groep, maar dit moet écht een les zijn.”

Harfsen hield dankzij de winnende goal van Ruben Wassink de aansluiting met de kopgroep. ,,Wat er gebeurd is, dat vragen wij ook nog steeds af. Ploegen spelen heel erg aanvallend, en dan spelen ze zo open dat je heel veel ruimte weggeeft. Binnen een kleine tien minuten krijg je vlak voor rust drie doelpunten om de oren, dat is niet oke. Maar om te zeggen dat we niet goed verdedigden vind ik te kort door de bocht. We speelden té aanvallend, waardoor het probleem eigenlijk voorin lag,“ aldus trainer Gertie Wichers.

Sportclub Deventer - Harfsen 6-7 (3-2).

De koppositie kwam voor Twello niet in gevaar, dankzij een simpele 5-0 thuiszege op Gorssel. Al wilde trainer Harold Dengerink nog niets weten van de koppositie. ,,We staan qua verliespunten nog altijd een punt achter Terborg, dus we zijn daar helemaal niet mee bezig. We leven van week tot week.‘’

Tegen Gorssel zag hij zijn ploeg niets weggegeven, dus was hij volop tevreden. ,,Wat kan ik mij als trainer nog meer wensen, met een groep die gemiddeld 22 jaar is vandaag?, ik denk niet veel.”

Gorssel-trainer Donovan Tegelaar won eerder dit seizoen thuis nog van Twello (2-1), maar zijn ploeg had vandaag niets in te brengen. ,,Het was een totale offday. Wist ik het maar hoe dat kon, dan had ik er wat aan gedaan.” Voor de middenmoter is het zaak het seizoen zo goed mogelijk af te sluiten. ,,Wij kunnen gaan bepalen wie er gaat promoveren. We hebben van de topploegen allemaal een keer gewonnen, en we willen in het linker rijtje eindigen.”

Twello - Gorssel 5-0 (3-0).

Twello liep dankzij de winst van Helios bij Blauw-Wit (1-2) uit naar vier punten op de Deventer nummer drie, die in de slotminuut op ‘t Vletgoor de winst steelde. Op basis van het spel van beide ploegen verdiende de topper eigenlijk geen winnaar, daar beide ploegen amper tot grote kansen kwamen. De wissel van doelpuntenmachine Jarmo van 't Hof na een uur was in dat kader veelzeggend. De spits had last van zijn enkel, en was zodoende niet optimaal fit. ,,Ik was ook niet goed vandaag. Iedereen fixeert zich op mij, en dan moet je honderd procent zijn om daar wat tegenover te stellen. Dat was ik niet.” Hij ging boos het veld af. ,,Ja ik was er natuurlijk niet blij mee, al ben ik wel blij dat het nu een keer onze kant op viel.”

Na rust maakte Helios via Djeremy Waslander en Bastiaan Lieftink de 1-0 van Blauw-Witter Emiel Schuppert ongedaan. De lange Schuppert, die aan zijn eerste seizoen bezig is, maakte alweer zijn tiende doelpunt van het seizoen. Na een half uur kopte hij een bal over de uitkomende kleine Helios-doelman Put heen. Volgens hemzelf had hij twee keer moeten scoren. Vlak voor zijn openingsdoelpunt miste hij namelijk een grote kans. ,,Die had moeten hangen, honderd procent. Voorafgaand aan het seizoen dacht ik aan een goal of vier, tien had ik nooit verwacht. Misschien moet ik nu voor de vijftien gaan. Gelukkig hebben we al een periodetitel. Kampioen worden? Dat kan zeker, al moeten we dan volgende week wel van Twello winnen.”

Blauw-Wit ‘66 - Helios 1-2 (1-0). 30. Emiel Schuppert 1-0, 46. Djeremy Waslander 1-1, 90. Bastiaan Lieftink 1-2.

Wilco Laconi heeft met zijn Almen geen punt kunnen pakken bij Terborg (3-2 verlies). De trainer zag dat er meer mogelijk was. ,,We kregen steeds te snel weer een goal tegen nadat we er zelf een maakten. Het was een open wedstrijd. We hadden goede kansen en hebben eigenlijk te weinig gekregen. Hulde aan de ploeg voor de strijd die ze geleverd hebben. We hebben tactisch ook goed gevoetbald. Je moet de kansen die je krijgt alleen wel afmaken. Maar we hadden tegen deze tegenstander zeker een gelijkspel verdiend.”

Terborg – Almen 3-2 (1-0). 45. 1-0, 47. Daan Boonman 1-1, 48. 2-1, 60. Felipe Kempkes 2-2, 68. 3-2.

Hekkensluiter FC RDC stuntte door nummer zes Winterswijk een puntje afhandig te maken. De Deventenaren stonden via twee treffers van Ronel Antonia vlak voor tijd op voorsprong, maar de thuisploeg kwam toch nog langszij (2-2).

Winterswijk - FC RDC 2-2 (1-0).