Derby GSV ’63-EGVV onbeslist

Aanvoerder Jorrit Klein Braskamp van EGVV had zijn team in de 49e minuut aan de leiding gebracht door een vrije trap op prachtige wijze over de muur in het GSV-doel te krullen. Van goed voetbal was geen sprake in het buurtgevecht. Er werd stevig en hard gespeeld. Soms tegen de grens aan, maar menig keer er ook over.

Hoger niveau

De wijze waarop captain Jorrit Klein Braskamp de vrije trap binnenschoot verraadt het spelen op een hoger niveau. ,,Ja, ik ben pas sinds dit seizoen weer actief bij EGVV. Heb eerst in Gelselaar in de jeugd gespeeld, maar ben op mijn 18e jaar verkast naar Markelo. Ik daar nog in de tweede klasse gespeeld. Was een prachtige ervaring. Nu ben ik weer terug bij mijn oude club en speel met twee neven en een broer in het eerste elftal.”

Prima instelling

GSV-trainer Dennis Arentsen vond dat zijn ploeg hard had gewerkt voor het resultaat. ,,Het was wel niet allemaal even goed, maar de spelers toonden een prima instelling. Dennis Dinkelman scoorde vlak voor tijd de gelijkmaker. Hij is een A-jeugspeler en heeft voor de vierde keer meegedaan. Bijzonder is, dat hij ook viermaal gescoord heeft.”