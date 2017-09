Derby om niets prooi voor Be Quick

De pas 18-jarige vleugelaanvaller van de Zutphenaren stond in de wedstrijd tegen stadsgenoot FC Zutphen symbool voor de wil om te winnen, ondanks dat de wedstrijd nergens meer over ging. Al voordat de wedstrijd begon was bekend dat Eerbeekse Boys in de poule met beide Zutphense teams zou doorbekeren. Toch stond er veel op het spel voor de rivalen.

Altijd winnen

“Zo vaak spelen we niet tegen FC Zutphen omdat wij vierde klasse spelen en zij vijfde klasse. Als je dan zoals vandaag tegenover elkaar staat wil je hoe dan ook winnen. Van FC Zutphen willen we sowieso altijd winnen”, aldus Baig, die zelf verantwoordelijk was voor twee van de drie doelpunten van de bezoekers. “Het was meer dan een laatste oefenpotje voordat de competitie begint komend weekend. Ik denk dat iedereen bij ons er alles voorover had om te winnen. Hoewel dat de eerste helft niet echt te zien was.”

Eenrichtingsverkeer

Een understatement. De eerste helft was het eenrichtingsverkeer op sportcomplex ’t Meijerink in het voordeel van vijfdeklasser FC Zutphen. De thuisploeg reeg de kansen aaneen, maar kon het doel niet vinden, waarna Baig in de slotseconden voor rust de 0-1 op het scorebord zette na de eerste de beste aanval van Be Quick. “Na de rust hebben we gelukkig laten zien wat we konden. Als we dat gevoel meenemen naar de competitie dan denk ik dat we best wel eens voor een verrassing kunnen zorgen in de vierde klasse. Promotie naar de derde klasse zou fantastisch zijn.”

Tiende plaats

Promotie waar FC Zutphen nog niet over nadenkt na een teleurstellend vorig seizoen waarin slechts de tiende plaats in de kelderklasse werd bereikt. “We willen dit seizoen vooral afrekenen met dat vorige seizoen”, draaide Davey Lindeboom niet om de ambities van FC Zutphen heen. “We hebben nu weer echt een elftal staan. Iedereen wil voor elkaar werken. Er zijn veel jonge jongens uit de jeugd bijgekomen en die willen laten zien wat ze kunnen. Het zegt misschien wel genoeg dat ik met mijn 24 jaar één van de oudste spelers ben.”

Elke aanval

Voor Lindeboom wacht dan ook een seizoen waarin hij de kar moet trekken. Een rol die de aanvaller tegen Be Quick al invulde. Lindeboom was voor de rust bij zo ongeveer elke aanval van FC Zutphen betrokken en had binnen twee minuten de openingstreffer al op zijn schoen liggen. “Die bal had erin gemoeten toen ik oog in oog met de doelman van Be Quick stond. Dan hadden we zomaar eens kunnen winnen van een prima vierdeklasser. Ik heb behoorlijk veel vertrouwen in het seizoen. We hebben tegen Be Quick laten zien waarom. Het enige smetje is dat we deze derby niet hebben gewonnen.”

FC Zutphen: Ten Have; Rick Hermsen, Mathijs Hermsen, Schut, Severin; Plijter (45. Scheerder), Sangers, Harberts, Hekman (71. Campschroer); Lindeboom, Reubers (59. Oogjes).