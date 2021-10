Dit zijn uitslagen en doelpuntenmakers uit de Achterhoek, Deventer, Salland en Zutphen

Teruglezen liveblog Go-Ahead Kampen haalt uit tegen buurman DOS, SV Urk verstevigt koppositie in hoofdklas­se en Helios haalt de dubbele cijfers

25 september Met negen punten uit de eerste drie duels schoot SV Urk uit de startblokken. Vorige week liep de ploeg van Gert-Jan Karsten echter tegen het eerste puntenverlies aan. Zaterdagmiddag moest er een reactie komen in de thuiswedstrijd tegen Flevo Boys. Die kwam er, dankzij hattrickheld Hessel Snoek. Jarmo van ‘t Hof van Helios maakte er nog meer, namelijk zes (!). De Deventenaren openden de competitie met een monsterzege, terwijl asv Dronten eenvoudig afrekende met Unicum. De derby tussen Go Ahead Kampen en DOS Kampen leverde ook spektakel op, al zullen de bezoekers hun competitiestart heel snel willen vergeten. Herbeleef de voetbalzaterdag in onderstaand liveblog!