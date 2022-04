Djordi van der Hoop opnieuw de sterkste in broedertwist, Basteom en Lettele scoren er op los tegen hekkensluiters

Eerste klasse E

Om wat extra rust te creëren in een druk programma speelde Heino de wedstrijd op zaterdagavond in plaats van op de Tweede Paasdag. In de thuiswedstrijd tegen Stevo won de ploeg van trainer Martijn de Vogel overtuigend met 3-0. Heino is door de overwinning bezig aan een goede reeks, constateert ook trainer De Vogel: ,,Vier overwinningen op rij, twaalf doelpunten voor en slechts één tegen. Dat is een mooie reeks en daar ben ik bijzonder trots op.”

De goede overwinning op Stevo was volgens De Vogel verdiend, hoewel het na rust nog wel even leek alsof Heino het nog moeilijk zou krijgen: ,,We stonden met rust terecht met 1-0 voor na een mooi doelpunt van Stan Heetkamp. Stevo kwam na rust sterk uit de kleedkamer, maar uiteindelijk maken wij de 2-0 en de 3-0. Een terechte overwinning.”

1E: Heino-Stevo 3-0 (1-0). 28. Stan Heetkamp 1-0. 58. Jesse Kruiper 2-0, 78. Sten Rosendal 3-0.

Voorwaarts Twello kwam op bezoek bij De Bataven uit Gendt niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Die stand was al bij rust bereikt. Voorwaarts-trainer Barthil ter Avest kon wel leven met de remise. ,,We hadden hem wellicht nog wel kunnen winnen, maar of dat helemaal eerlijk was geweest weet ik niet. Een gelijkspel is wel een terechte uitslag wat mij betreft”, sprak Ter Avest. Net als een week eerder gaf Voorwaarts de zege weg na omschakelingen. ,,In balbezit doen wij niet onder voor welke ploeg dan ook, maar voetbal is niet alleen maar balbezit. Voor de winterstop hadden we het bij balverlies beter voor elkaar dan nu en dan krijg je dit soort wedstrijden.” Door het gelijkspel vindt Voorwaarts zich nu terug op de achtste plek, maar heeft het nog wel een wedstrijd tegoed.

1E: De Bataven - Voorwaarts Twello 2-2 (2-2). 22. Damon van Hoften 1-0, 26. Bruce Schotman 1-1, 41. Bob Rossen 2-1, 42. Schotman 2-2.

,,Het was misschien een beetje op zijn Duits, maar het geeft onze ploeg wel een flinke boost.” zei Rohda Raalte-trainer Laurens Knippenborg na afloop van de nipte overwinning (0-1) op het Apeldoornse Columbia. ,,Ik moet eerlijk zeggen dat een gelijkspel een terecht resultaat was geweest en als je dan de ontlading ziet bij die jongens als je de wedstrijd toch nog wint, dan kun je misschien zeggen dat we het geluk van de kampioen hebben.” Met nog acht wedstrijden te spelen wordt het zicht op het kampioenschap steeds helderder. Knippenborg: ,,We krijgen nog vijf thuiswedstrijden en spelen niet meer op weilanden. Bovendien spelen de concurrenten ook nog tegen elkaar.” Binnen drie speelronden kan de ‘vorentscheidung’ gevallen zijn. ,,Voordat Heino bij ons op bezoek komt, spelen Heino en Bemmel tegen elkaar. We zullen zien hoe de zaken er dan voor staan.”

1E: Columbia - Rohda Raalte 0-1 (0-0). 90. Coen van Heun 0-1.

Tweede klasse J

Wijhe ’92 kreeg op bezoek bij Eilermark in Enschede een gevoelige tik op de neus: 5-3. Wijhe-trainer John Beijen had zich verbaasd over het tot stand komen van de ruime nederlaag. ,,In de eerste helft is er eigenlijk helemaal niets aan de hand. We komen op 0-1, krijgen kansen op meer en Eilermark had helemaal niets in te brengen”, had Beijen gezien. ,,In de tweede helft maken ze een buitenspeldoelpunt en lopen ze binnen tien minuten uit naar 3-1. Op de bank zeiden we tegen elkaar ‘hoe kan dat nou gebeuren?’. We geven veel teveel ruimte weg en ik heb wel een idee hoe dat komt, maar dat bespreek ik eerst met de groep zelf”. Door de nederlaag is Wijhe onder de degradatiestreep terecht gekomen. Volgens Beijen moet zijn ploeg de wedstrijden vanaf nu met nieuwe energie aanpakken. ,,Pas als de netten omhoog gaan maken we de balans op na iedere wedstrijd”, besloot Beijen.

2J: Eilermark - Wijhe ‘92 5-3 (0-1). 39. Tim Liefers 0-1, 56. Dayiem Hayta 1-1, 60. Boy Strijker 2-1, 69. Desmond Holtman 3-1, 71. Dehly Dahrwold 4-1, 80. Liefers 4-2 84. Dahrwold 5-2 85. Max Blanke 5-3.

Marcel Geestman, trainer van Schalkhaar, weigert ook na de 2-1 nederlaag tegen Grol bij de pakken neer te gaan zitten en benadrukt dat de sfeer in de ploeg uitstekend blijft. Zelfs bij het uitblijven van goede resultaten. Geestman: ,,Is dit resultaat teleurstellend? Ja. Hebben we goed veldspel laten zien en geknokt met elkaar. Grol straft de paar foutjes die wij maken af en wij missen de vorm en het geluk bij sommige spelers om een goed resultaat uit het vuur te slepen.” Door de nederlaag in Groenlo ziet Schalkhaar het gat met de nacompetitieplaatsen groter worden, maar met nog acht wedstrijden te spelen zijn de vooruitzichten niet hopeloos.

2J: Grol - Schalkhaar 2-1 (1-0). 38. Tycho Riteco 1-0, 61. Luc Berentsen 2-0, 87. Milan te Riele 2-1

Lemelerveld lukte het niet om met een verrassing uit Borne te vertrekken. Tegen titelkandidaat NEO werd alweer de tiende nederlaag van het seizoen geleden. De ploeg van trainer Kelvin Bonhof vindt zichzelf terug op elfde plek van de ranglijst en moet knokken voor rechtstreeks lijfsbehoud. Bonhof was na de nederlaag niet bereikbaar voor commentaar.

2J: NEO - Lemelerveld 3-2 (1-0). 24. Rick ten Tusscher 1-0, 62. Matthias Reimink 1-1, 78. Twan Weghorst 2-1, 86. Jochem Stam 3-1, 90. Job Heerink 3-2

Tweede klasse I

In de tweede klasse I moest Vorden de buit de delen met Viod. Het duel op tweede paasdag eindigde in 2-2. Vorden-trainer Wouter Schouten zag zijn ploeg niet goed beginnen: ,,We waren te slordig aan de bal en dat resulteerde in een achterstand.” Na wat aanpassingen in de rust kwam de dorpsclub beter voor de dag. ,,We konden elkaar weer makkelijker vinden en ons spel werd dynamischer. We kwamen via Gijs van der Veen op voorsprong, maar konden dit niet lang vasthouden.” Zo sprokkelde Vorden weer een punt. ,,Vooraf ga je voor de winst. Achteraf ben je blij met het punt en dat je in ieder geval niet verliest. En ik denk veel ploegen hier hetzelfde over denken in deze spannende competitie”, telde Schouten zijn zegeningen.

2I: Viod-Vorden 2-2 (1-0). 21. Wessel Rensen 1-0, 72. Frank Hiddink 1-1, 75.Gijs van der Veen 1-2, 85. Wessel Rensen 2-2.

Derde klasse B

Witkampers boekte een knappe zege bij DVV: 0-3. In Duiven zag het er lange tijd niet naar uit dat de bezoekers als winnaar van het veld zouden stappen. Vooral in het eerste bedrijf mocht de formatie van oefenmeester Jeroen van der Tol blij zij dat het met een voorsprong ging rusten. ,,We hadden het bijzonder lastig met DVV”, zag Van der Tol. ,,We kregen maar geen grip. Na wat omzettingen kregen we meer druk op het middenveld. We kregen de wedstrijd weer in handen en lieten zien dat we steeds beter aan de bal worden. Uiteindelijk win je terecht en ben vooral trots op de ploeg dat ze het na de thee zo goed oppakken. Dat hebben ze zelf verdiend en afgedwongen”, vertelde Van der Tol. Een ander heugelijk moment voor de ploeg uit Laren was het debuut van jeugdspeler Bram Rekers.

3B: DVV-Witkampers 0-3 (0-1). 15. Daan Hento 0-1, 67. Remco Marsman 0-2, 90. Hento 0-3 (strafschop).

In de onderste regionen van de derde klasse B wist Ruurlo tijdens de derby met Pax een belangrijk punt bij schrijven. Het duel in Ruurlo eindigde in 2-2. Door de remise staat Ruurlo nu op een veilige tiende plaats. Het elftal van trainer Jan Lorsé kwam aan de leiding via Jorn Verheijen, maar moest na een uur spelen in de achtervolging. Uiteindelijk redde Sander Krabben een punt door de gelijkmaker tegen de touwen te jagen.

3B: Ruurlo-Pax 2-2 (1-1). 24. Jorn Verheijen 1-0, 31. Roy Wolsheumer 1-1, 61. Joost Horstink 1-2, 74. Sander Krabben 2-2.

Derde klasse D

AZC kon tegen Turkse Kracht weer drie punten bij bij schrijven: 2-0. Aanvoerder Lars van Roon zette de koploper halverwege de eerste helft op juiste spoor. Tot opluchting van trainer Tom Polman. ,,Op dit soort wedstrijden zit ik vaak niet te wachten. Je weet dat als je snel afstand neemt, je het jezelf een stuk makkelijker maakt. Als je dat niet doet blijven ze hoop houden”, stelde Polman. De coach zag zijn ploeg een prima eerste helft op de mat brengen, maar na de thee wilde het niet meer vlotten bij de Zutphenaren. ,,Er was veel tumult langs de lijn. Daarvoor ben je niet op voetbal gegaan. Ik was dan ook blij de wedstrijd was afgelopen. We hebben er weer drie punten bij en het vizier kan weer op de volgende wedstrijd”, besloot Polman.

Trainer Coskun Karademir van Turkse Kracht had een wedstrijd met twee gezichten gezien. ,,In de eerste helft was het te slap van onze kant en na rust waren wij de bovenliggende partij. Een gelijkspel was in mijn ogen terecht geweest. We kregen drie grote kansen en er werd ons een strafschop onthouden. Maar het spel biedt zeker vertrouwen. We blijven er hoe dan ook in”, putte Karademir vertrouwen uit de 2-0 nederlaag. De wedstrijd werd korte tijd stilgelegd, maar volgens Karademir was er niet veel aan de hand. ,,De aanvoerder van AZC ging makkelijk liggen vlak voor onze neus. Er werd wat geschreeuwd maar verder gebeurde er niet veel. Er moet meer vuurwerk komen van onze kant.” Bij de Deventer formatie zijn een aantal oudgedienden opgetrommeld om het vege lijf te redden. ,,We grijpen alles aan om ons in de derde klasse te handhaven. Een enorme uitdaging maar we gaan er voor”, aldus Karademir.

3D: AZC-Turkse Kracht 2-0 (2-0). 25. Lars van Roon 1-0, 45. Mika Dekker 2-0.

Het treffen tussen de broertjes Rowdy en Djordi van der Hoop eindigde opnieuw in een zege voor laatstgenoemde. Net als op de eerste speeldag was zijn Brummen te sterk voor het Colmschate ‘33 van broer Rowdy. Op sportpark De Achterhoek werd het 2-3. ,,In het eerste kwartier hadden we het lastig maar daarna hebben we het goed opgepakt”, concludeerde Brummen-trainer Djordi van der Hoop tevreden. Broer Rowdy was minder te spreken over de uitslag. De Colmschate-trainer voelde zich ‘bestolen’. Dat had alles te maken met het optreden van scheidsrechter Taflan. Na een 1-0 voorsprong, op slag van rust, scoorde Brummen halverwege de tweede helft tweemaal in twee minuten tijd. De Colmschater grensrechter vlagde twee keer voor buitenspel, maar scheidsrechter Taflan ging er niet in mee. ,,Tot de 1-1 waren we heer en meester”, aldus de Colmschate-trainer. ,,Ik baal hier van. Vooral voor de jongens.”

3D: Colmschate ‘33 - Brummen 2-3 (1-0). 44. Dean ter Stege 1-0, 70. Stan Hurenkamp 1-1, 72. Rico van Ginkel 1-2, 84. Van Ginkel 1-3, 90. Rik Traanman 2-3.

Warnsveldse Boys en Robur et Velocitas maakten er op sportpark Het Braamveld een waar spektakelstuk van. Uiteindelijk gingen de gasten uit Apeldoorn er met de volle buit vandoor: 3-4. Michel Feukkink, trainer van ‘de boys’, zag zijn ploeg na ruim 25 minuten tegen 0-3 achterstand aankijken. ,,Drie keer een standaardsituatie. Daar kan je als trainer veel van vinden, maar uiteindelijk rechten wij de rug en komen nog voor rust terug tot 3-3. Dat zegt ook iets over onze mentale weerbaarheid”, zei Feukkink. Een persoonlijke fout deed de thuisploeg uiteindelijk toch nog de das om. ,,Over de hele wedstrijd heeft Robur denk ik terecht gewonnen. We wilden na het winnen van de tweede periode onze goede serie voortzetten. Bij winst zouden we aanhaken in de titelrace, maar een zege was ook van belang voor een goede eindklassering. Dat is ook gunstig voor de nacompetitie. Helaas is het ons net niet gelukt. Winstpunt is dus wel onze mentale weerbaarheid”, besloot Feukkink met een positieve noot.

3D: Warnsveldse Boys-Robur et Velocitas 3-4 (3-3). 8. Olaf Kluitenberg 0-1, 19. Cyriel de Graaf 0-2, 25. Jeffrey Schouten 0-3, 36. Jarvin de Haan 1-3, 39. Bart Spijkers 2-3, 43. Jelger Ruikes 3-3, 57. Luca Hendriks 3-4.

Voor de neutrale supporter was ABS-Overwetering allesbehalve een spektakelstuk, maar in de negentigste minuut wisten de mannen van Sander Poll de overwinning uit het vuur kunnen slepen. In de blessuretijd wist invaller Ruben Brinkhof voor de bezoekers uit Olst de winnende 1-2 te scoren. Poll zag een wedstrijd met twee gezichten. ,, We konden in de eerste helft goed onder de druk uitspelen, wat in de tweede helft minder goed lukte. Maar de drie punten zijn het allerbelangrijkste, daarna komt pas mooi voetbal. Al is het natuurlijk mooi voor Ruben dat hij als invaller en speler die tussen het eerste en tweede schippert de winnende kan maken.” Bij ABS baalde trainer Hans van der Hoop natuurlijk van de late treffer, al kon hij goed relativeren. ,, We misten flink wat spelers en dan viel onze aanvoerder ook nog eens uit, maar we hebben veerkracht getoond in de tweede helft wat in eerste instantie ook beloond werd met een schitterende gelijkmaker. Dan is het natuurlijk wel zonde dat je op het laatst met te veel man voor de bal bent waardoor je uit de counter de 1-2 tegen krijgt.”

3D: ABS-Overwetering 1-2 (0-1). 38. Nick Oosterwijk 0-1, 82. Maikel Demmers 1-1, 90+1. Ruben Brinkhof 1-2.

Tegen subtopper Diepenveen heeft Activia een verassende 2-1 overwinning geboekt. Activia-trainer Richard van Dellen noemde het voetballend van beide kanten niet best, maar was uiteraard trots op zijn ploeg. Activia krijgt door de overwinning weer een klein beetje lucht krijgt in de strijd tegen degradatie. Bij de bezoekers uit Diepenveen was trainer Robert Slinkman minder te spreken over de prestatie van zijn ploeg. ,, We verliezen nu opnieuw punten tegen een ploeg die lager staat en eigenlijk ook wel verdiend. Waar we in andere wedstrijden kansen bleven creëren lukte dat vandaag niet echt. Daar moeten we het volgende week over hebben.”

3D: Activia-Diepenveen 2-1 (2-1). 24. Michiel Mikkers 1-0, 27. Fabian Metz 1-1, 44. Guus Leerkes 2-1.

Vierde klasse B

,,Als ik mijn ploeg toch iets moet verwijten, dan is het wel dat we de kansen niet hebben afgemaakt”, sprak Bert van Losser na het duel tussen Reünie en Rood Zwart. De Reünie-trainer was echter een tevreden man na de 2-0 zege van zijn ploeg. Kansen werden er genoeg gecreëerd in Borculo, waar het volgens Van Losser ook zomaar 7-0 had kunnen worden. Toch deed juist ‘de nul’ Van Losser goed: ,,Want eerder dit seizoen gaven we té makkelijk doelpunten weg. Nu winnen we vier wedstrijden op rij zonder tegengoal. Ik moet mijn verdedigende blok op het middenveld, met Guus Vaarhorst en Emiel Mogenzomp, daar zeker dankbaar voor zijn.”

4B: VV Reünie – Rood Zwart 2-0 (2-0). 11. Jorn Geerligs 1-0, 45. Colin Bouwhuis 2-0.

Vierde klasse D

Het machtige Basteom liet op tweede paasdag geen spaan heel van het armlastige Arnhemia. Toen na negentig minuten voetbal de stofwolken optrokken, stond de score van maar liefst 0-11 op het bord. Basteom trainer André Evers was trots op zijn team na de ruime zege: ,,Je weest dat je tegen de hekkensluiter moet, en dat je het aan je stand verplicht bent deze wedstrijd gewoon te winnen. Toch hebben wij de tegenstander niet onderschat. Het zat ons in zekere zin ook wel mee, al na een kwartier stonden we 0-4 voor. In de eerste helft maakten we ook de vijfde.”

Met een kop thee in de kleedkamer rook Basteom bloed: ,,Ik heb het de spelers ook voorgehouden: als we een keer een echt grote uitslag neer willen zetten, dan hebben we vandaag daar de kans voor. Dat gebeurde dus ook. Huub en Noud Rutjes scoorden elk drie keer. Het risico bij dit soort wedstrijden is dat je meegaat in het spel van de tegenstander. Dat hebben we gelukkig niet gedaan.” Richting het einde van de wedstrijd liep Basteom uit naar de elf treffers. De dubbele cijfers zijn geen aanleiding tot groot feest in Baak, Steenderen en omstreken: ,,We gaan zo naar Steenderen, daar zullen we echt wel een biertje drinken op het succes van vandaag. Maar niet te gek. We hebben het gewoon uitstekend gedaan vandaag, maar gezien de kwaliteit van Arnhemia ook niet meer dan dat.”

4D: Arnhemia – Basteom 0-11 (0-5). 7. Huub Rutjes 0-1, 8. Kaan Pak 0-2, 14. Noud Rutjes 0-3, 16. Ries Heitkönig 0-4, 45. Huub Rutjes 0-5, 61. Danny van Wilsem 0-6, 82. Noud Rutjes 0-7, 84. Sem Klein Reesink 0-8, 85. Huub Rutjes 0-9, 88. Danny van Wilsem 0-10, 90. Noud Rutjes 0-11.

Vierde klasse F

Beekbergen en Klarenbeek speelden met veel energie en strijd in de derby én topper, maar kwamen zeker in de eerste helft amper tot kansen. Na rust gingen de ploegen harder op zoek naar een doelpunt en tien minuten voor tijd was het beslissende moment daar, toen Leon Brouwer en vallende bal ineens op de slof nam: 0-1. Het bleek de enige treffer van de middag. En dus was de matchwinner een blij man. „Deze wedstrijden worden vaak op kleine foutjes beslist en dat was vandaag niet anders. Het was vandaag strijden voor de punten en dan is het hartstikke mooi dat ik de beslissende kan maken”, sprak Brouwer.

4F: Beekbergen - Klarenbeek 0-1 (0-0). 80. Leon Brouwer 0-1.

De Hoven verloor maandag met 3-2 van laagvlieger Emst. Gerton te Winkel, trainer van De Hoven wilde na afloop weinig kwijt over de wedstrijd: ,,Bel maar met scheidsrechter Mulder.” De arbiter van dienst keurde twee Zutphense doelpunten af, en weigerde de uitploeg ook nog eens een penalty te geven. ,,Terwijl zelfs de technische staf van Emst het een penalty vond.” In Zeist zal men nog horen over deze wedstrijd: ,,Wij zullen er zeker een belletje aan wagen”, aldus Te Winkel.

4F: Emst – De Hoven 3-2 (3-0). 3. Sebastiaan van Laar (eigen doelpunt) 1-0, 15. Raoul Gerrits 2-0, 45. Raoul Gerrits 3-0, 75. Tijn Merkx 3-1, 87. Julian Ditzel 3-2.

Een mooie dag voor De Gazelle, dat een 0-5 zege op ZVV’56 kon bijschrijven. De ploeg van de afscheid nemende trainer Joost ter Stege blijft door deze overwinning in het spoor van het linkerrijtje. Ploegen als de Apeldoornse Boys, Victoria Boys en IJsselstreek blijven binnen handbereik. Grote man bij De Gazelle was Niels Rijnders, die driemaal scoorde.

4F: ZVV’56 – De Gazelle 0-5 (0-2). 11. Yordi Floors 0-1, 36. Niels Rijnders 0-2, 52. Rijnders 0-3, 72. Bobby Vonk 0-4, 82. Rijnders 0-5

Vierde klasse G

De Sallandse ploegen Haarle en Heeten hielden elkaar op zaterdagavond in evenwicht: 1-1. Na een vroege voorsprong leek Haarle het grootste deel van de wedstrijd op weg naar een overwinning. Vier minuten voor tijd ging het mis voor de thuisploeg toen Heetenaar Chiel van Dartel uit de kluts de 1-1 scoorde.

Een hard gelag voor Haarle-trainer Jordi Willems: ,,Op het moment van die 1-1 sta je wel even te balen ja. Nu, na afloop, moet ik zeggen dat we het vooral in de eerste helft hebben laten liggen. We hebben in die eerste 45 minuten wel negen tot tien keer een 100 procent kans gehad. Uiteindelijk ben ik nu wel tevreden met een punt, want ik zag het al zo gebeuren dat we alsnog zouden verliezen in die laatste minuten.”

Heeten-trainer Martin Dollenkamp was niet bereikbaar voor commentaar.

4G: Haarle-Heeten 1-1 (1-0). 7. Darwin Neulen 1-0, 86. Chiel van Dartel 1-1.

Naast een soevereine overwinning tegen Ulu Spor hield Holten zaterdagavond alweer voor de elfde keer dit seizoen de nul. Ondanks dat de twee teams op de ranglijst 49 punten van elkaar verwijderd zijn was het volgens Holten-trainer Richard Smit niet lastig om zijn spelers vooraf te motiveren voor een wedstrijd tegen het zieltogende Ulu Spor: ,,De motivatie voor ons is natuurlijk dat dit ook gewoon drie punten zijn. Wel moet ik erkennen dat je ziet dat een bepaalde scherpte wel ontbreekt, waardoor we niet het voetbal spelen wat we willen spelen.”

De wedstrijd tegen Ulu Spor is voor Holten de eerste van twee wedstrijden die het binnen 48 uur moet spelen. Op Tweede Paasdag staat de uitwedstrijd tegen Broekland alweer op het programma. Smit was daarom na afloop ook blij dat al zijn spelers fit bleven: ,,We hebben met het oog op aanstaande maandag goed kunnen doorwisselen, geen kaarten gepakt en geen blessures opgelopen. Dat is ook een goed resultaat.”

4G: Ulu Spor-Holten 0-7 (0-3). 8. Harm Jansen 0-1, 20. Leon Oudenampsen 0-2, 41. Oudenampsen 0-3, 46. Tom Lenderink 0-4, 55. Sjors van Gerresheim 0-5, 61. Bas Tuitert 0-6, 72. Tuitert 0-7.

Vreugde in Broekland na een 2-2 gelijkspel tegen koploper Holten. De thuisploeg kon met veel strijd op tweede paasdag een 0-2 achterstand goedmaken. Matchwinner was Broekland-middenvelder Stef Beltman, die zeven minuten voor tijd een voorzet in kon tikken. Een hard gelag voor Holten dat averij oploopt in de strijd om de titel en voor de eerste keer dit seizoen in een wedstrijd meer dan één tegendoelpunt te verwerken kreeg. Na afloop was Holten-trainer Richard Smit dan ook teleurgesteld over het resultaat: ,,Niets ten nadele van Broekland maar voor ons was dit weekend, met twee wedstrijden binnen 48 uur tijden en met dit mooie weer, net iets te veel. In de eerste helft waren we nog de betere ploeg en aan de start van de tweede helft ook. Daarna nam Broekland het initiatief over en werden we afgebluft door hun spits en snelle buitenspeler. Op dat soort momenten ontbreekt bij ons een stukje voetbalgogme.”

Trainer van Broekland Alex Booij was tevreden over de felheid van zijn team: ,,We hebben altijd wat moeite met het aanpassen aan dit warme weer, maar uiteindelijk winnen we vandaag door met veel felheid en gif te spelen. Vóór de winterstop ontbrak dat nog weleens bij ons, maar nu zag ik dat echt terug op het veld. Dit was van ons een echte teamprestatie!”

4G: Broekland-Holten 2-2 (0-2). 26. Menno Hollebom (e.d.) 0-1, 28. Mick Hofman 0-2, 60. Stan Jansen 1-2, 83. Stef Beltman 2-2.

Tegen het laaggeplaatste SV Zwolle kon Nieuw Heeten de tweede overwinning van deze week boeken: 0-2. Vorige week donderdag legde Nieuw Heeten in een inhaalwedstrijd Davo al met 4-2 over de knie. Deze tweede paasdag was Zwolle aan de beurt. Nieuw Heeten-trainer Metin Güngül sprak na afloop over een prima overwinning: ,,We hadden er op het einde misschien nog wel een paar doelpunten meer in kunnen schieten, maar al met al ben ik tevreden met dit resultaat. We hadden even moeilijk op het matige kunstgrasveld van Zwolle. Daarnaast was het ook warm, en daar moeten de jongens ook altijd even aan wennen. We gingen met 0-0 de rust in, maar daarna hebben wij een prima tweede helft gespeeld en geheel terecht gewonnen.” Door de winst doet Nieuw-Heeten goede zaken in de stand. De ploeg van trainer Güngül lijkt definitief afscheid te hebben genomen van de onderste plekken en kan zelfs een beetje dromen van nacompetitie: ,,We hebben van de laatste zes wedstrijden er vijf gewonnen. Dus wie weet wat er nog mogelijk is voor ons.”

4G: Zwolle-Nieuw Heeten 0-2 (0-0). 54. Juul Kruiper 0-1, 73. Kruiper 0-2.

Raalte heeft in de thuiswedstrijd tegen Enter, de nummer twee op de ranglijst, niet kunnen verrassen. In Raalte werd het 1-3. Eerder dit seizoen was Enter thuis al met 6-2 te sterk geweest. De ploeg van trainer Hendri Zwinselman bleek vooral in de tweede helft een maatje te klein voor Enter. Na de uitwedstrijd eerder dit seizoen noemde Zwinselman Enter de beste ploeg van de competitie, na afloop van de thuiswedstrijd herhaalde hij deze mening: ,,Ik vind het nog steeds de beste ploeg. Vandaag werd Enter alleen wel een beetje in het zadel geholpen door een makkelijk gegeven vrije trap en penalty. Die vrije trap schoten ze overigens fantastisch in, dat wil ik er wel bij zeggen.” Raalte kampt met veel blessures, waardoor het zich in een moeilijke fase van de competitie bevindt. Zwinselman was daarom na afloop vooral tevreden over de prestatie van zijn ploeg: ,,Ik kan de jongen alleen maar complimenten geven voor hoe ze gespeeld hebben.”

4G: Raalte-Enter 1-3 (1-1). 10. Jesper te Walvaart 1-0, 40. René Nijenhuis 1-1, 75. Nijenhuis 1-2. 90. Tim van Otten 1-3.

Davo weet al een tijdje niet meer wat winnen is. In de uitwedstrijd tegen Sportlust Vroomshoop liep de ploeg van trainer Resit Schuurman wederom tegen een verliespartij aan: 3-0. De laatste overwinning van Davo dateert daardoor alweer van 27 februari, toen de ploeg van trainer Resit Schuurman won van hekkensluiter Ulu Spor. Na afloop was Schuurman teleurgesteld over het verlies, maar wilde hij in het bijzonder wel een speler complimenteren: ,,Riny Eilander is een jongen die nu voor de tweede wedstrijd op rij wat mij betreft de beste van het veld was aan onze zijde. Normaal speelt Riny in het tweede van Davo, maar door gebrek aan spelers bij ons kon hij nu met ons meedoen en dat heeft hij heel goed gedaan. Voor de rest was het niet goed genoeg bij ons en moeten we kijken waar we nog de punten kunnen halen.”

4G: Sportlust Vroomshoop-Davo 3-0 (1-0). 33. Deniz Jozic 1-0, 52. Allard Hakamp 2-0, 69. Gijs Kleinheerenbrink 3-0.

Voor de tweede keer deze week trof Lettele rode lantaarndrager Ulu Spor en voor de tweede keer won de ploeg van trainer Jan Willem van Schooten. Door een productieve tweede helft werd er een 0-8 overwinning geboekt op de hekkensluiter uit Zwolle. Trainer Van Schooten begreep wel waarom de tegenstander het lastig kreeg in de tweede helft: ,,Ulu spor speelde de derde wedstrijd in minder dan een week tijd. Daarnaast zitten de meeste speler van hen ook midden in de ramadan. Het was daarom voor ons zaak om het baltempo hoog te houden en ze zodoende kapot te spelen. Het was dat ze een goede keeper hadden waardoor de score niet hoger is uitgevallen.” Bijzondere wetenswaardigheid in deze wedstrijd was dat de 0-8 van Jeffrey Kleine Koerkamp tevens het honderdste tegendoelpunt van Ulu Spor dit seizoen was.

4G: Ulu Spor-Lettele: 0-8 (0-2). 39. Hidde Zandbelt 0-1, 45. Mick Romeijn 0-2, 55. Ruben Gerritsen 0-3, 70. Gerritsen 0-4. 72. Koen Heuvelman 0-5, 76. Heuvelman 0-6. 85. Jeffrey Kleine Koerkamp 0-7, 90. Kleine Koerkamp 0-8.

Na een lange reeks van overwinningen is SDOL voor eerst sinds 13 maart weer tegen puntverlies aangelopen. In de uitwedstrijd tegen Hoonhorst werd het 2-2. De ploeg van trainer Ivo Tammens had het moeilijk op het wat pokdalige veld van Hoonhorst, maar dat wilde Tammens na afloop niet als excuses gebruiken: ,,Het was vandaag van onze kant gewoon onvoldoende. We kwamen niet lekker in ons spel. We kregen in de eerste helft nog wel behoorlijk wat kansen, maar konden die niet goed afronden. Uit een makkelijk gegeven penalty konden we gelukkig nog 2-2 maken. Dat zat ons dan wel weer mee.”

4G: Hoonhorst-SDOL 2-2 (1-1). 46, Joep Jansen Holleboom 1-1, Jur Jansen Holleboom 2-2 (stafschop).