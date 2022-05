‘Do or die’ voor Be Quick Zutphen, Holten hoopt op hulp van Heeten en Kwiek gaat voor plek zeven

Klarenbeek kan langzaam dromen van promotie

In zijn debuutseizoen als trainer van Klarenbeek is Martijn van de Hel bezig een goede prestatie neer te zetten in de vierde klasse. Klarenbeek draait dit seizoen mee in de top van de competitie. Kan er al gesproken worden over een mogelijke promotie naar de derde klasse? Van de Hel waakt voor al te veel optimisme. ,,We moeten niet te veel gaan dromen. Ik heb liever dat we met z’n allen wakker blijven.”

24 april