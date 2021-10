Door de wooncrisis raakte Basteom bijna haar keeper kwijt, maar clubliefde overwon

De goalie hoeft sinds kort niet meer eerder dan zijn teamgenoten te vertrekken, want hij woont eindelijk weer in zijn geliefde Steenderen. ,,Ik woonde in Zwolle omdat mijn vriendin daar vandaan komt. Maar dat reizen was niet meer te doen. Daarnaast ben ik een echte dorpsjongen, mijn hele sociale kring zit hier. Door het thuiswerken kwamen alle muren op me af en zijn we actief gaan zoeken naar een huis in Steenderen. Dat ging moeizaam, maar iemand binnen Basteom kende een verhuurder en heeft een goed woordje voor me gedaan. Daarmee waren ze heel tevreden en mochten we de sleutel ophalen. Hopelijk hebben we nog vaak zondagen waarop we drie punten pakken, dan is wonen in Steenderen het allermooist.’’