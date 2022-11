Drie penalty's, dat is een van de verhalen van de derby tussen IJsselstreek en Sallandia: ‘Dit kon echt niet’

Van fan tot vriend: Kick Maatman hoeft niet meer de hekken in om Harry Decheiver te ontmoeten

Als tiener is FC RDC-trainer Kick Maatman (44) fan van Helios-trainer Harry Decheiver (52), die begin en midden jaren 90 in twee periodes furore maakt in de spits bij Go Ahead Eagles. Maatman kan dan nog niet bevroeden dat Decheiver dik dertig jaar later een goede vriend van hem is, en dat de Deventenaren elkaar zelfs als hoofdtrainers zouden treffen.

