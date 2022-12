Eefde mag een helft lang hopen tegen koploper FC Zutphen en tankt daardoor toch wat vertrouwen

Vierde klasse Derby in Luttenberg tussen SDOL en Haarle heeft vooral veel vuurwerk naast het veld

De wedstrijd van het jaar tegen rivaal Haarle is voor SDOL geëindigd in een teleurstellend gelijkspel: 1-1. In de Sallandse derby was het echte vuurwerk vooral te zien langs - en niet op het veld. ,,Voor ons is dit niet het resultaat waar we op gehoopt hadden.”

7 november