Eefde zet trainerscarrousel in beweging: De Harder per direct weg

Teruglezen liveblog SV Zwolle behoudt perfecte score en Colmschate’33 countert naar de zege tegen Activia

27 september SV Zwolle vond in de eerste drie officiële wedstrijden van het seizoen maar liefst elf keer het net en was zondagmiddag tegen VV Lettele ook goed op dreef. De Zwollenaren doen goede zaken in de vierde klasse G. Dat kan niet gezegd worden van Activia, dat na de 6-0 nederlaag tegen Warnsveldse Boys een nieuw tik krijgt te verwerken. Beekbergen en Klarenbeek schieten met een gelijkspel eigenlijk niet zoveel op. Herbeleef een interessante voetbalmiddag terug in onderstaand liveblog.