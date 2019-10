EGVV maalt niet om tamme derbysfeer

Bij de derby tussen GSV’63 (Geesteren) en EGVV is het er wel eens steviger aan toe gegaan. Langs de lijn lieten de supporters van beide ploegen van zich horen, maar in het veld was het bij tijd en wijle erg mat. De ploegen speelden niet op het scherpst van de snede. Uiteindelijk trok het bezoekende EGVV uit Gelselaar met 2-3 aan het langste eind en dat was niet eens onverdiend.

Shane Holtkamp leek het goudhaantje te worden bij de thuisclub. Direct na rust maakte hij zijn tweede doelpunt en zette daarmee zijn formatie op een 2-1 voorsprong. Toch was hij niet tevreden. ,,Vandaag speelden we een slechte wedstrijd, alles was te slap. Dat moet snel anders, anders zakken we behoorlijk op de ranglijst. Nu is ons streven om een periodetitel te pakken.”

Matthias Hilhorst van EGVV zette een hoekschop in de 70ste minuut direct om in de winnende treffer. ,,Hij draaide er lekker in. Als dat doelpunt dan ook nog drie punten oplevert is het helemaal mooi. We willen graag bij de top vier eindigen, dus gaan voor een periodekampioenschap.”

Oefenmeester Dennis Arentsen van GSV ’63 had geen verklaring voor het feit dat zijn equipe zo tam speelde. ,,We hadden goede zaken kunnen doen. Ik snap het gewoon niet. Met name in de tweede helft gaven we met z’n allen niet thuis. We hebben onszelf geen goede dienst bewezen.’’