EGVV-thuis? GSV telt die punten al

,,We zijn thuis tegen EGVV al veertien duels ongeslagen. Uit pakken we nooit punten. Het spel in de derby is niet om over naar huis te schrijven, verhitte duels en frustratie over en weer. Maar altijd binnen de grenzen van het betamelijke. Sinds ik er trainer ben is er nog nooit een rode kaart getrokken."

Uitlaatklep

De oefenmeester uit Borculo is bezig aan het derde seizoen bij de zondagvijfdeklasser. Daarvoor was hij vier seizoenen trainer bij de vrouwen, hij had Neede en Haarlo onder zijn hoede. ,,Voetbal is mijn uitlaatklep, ik leef ervoor en ben altijd blij als het weer dinsdag is. Lekker, we gaan weer trainen."

De 41-jarige administratief medewerker van een transportbedrijf in Borculo speelde zelf als linksbuiten bij Haarlo, het dorp waar hij werd geboren. De huidige zesde plaats op de ranglijst koestert hij, na een verloren seizoen moet GSV nu in het linkerrijtje van 5B eindigen.

Nagenoeg fit

,,Vorig jaar kampten we met veel blessures en eindigden we op de twaalfde plaats. In mijn eerste seizoen werden we gedeeld vijfde. Nu de groep nagenoeg fit is - even afkloppen - hebben we het materiaal om weer mee te doen om die plek."

Alleen de 24-jarige aanvoerder Ruben ter Maat ontbreekt vermoedelijk in het duel tegen het 2 kilometer verderop spelende team uit Gelselaar. ,,Onze mid-mid. Hij liep in de uitwedstrijd tegen Diepenheim een kneuzing op, of hij er zondag bij kan zijn, is de vraag."

Kunstgras