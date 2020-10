Ensing moet zijn stempel nog op Turkse Kracht zien te drukken

IJzersterk Holten speelt met tegenstan­der Heeten

21:33 Met een 3-0 voorsprong op het scorebord en tien minuten gespeeld was de wedstrijd voor Holten al beslist. De jonge voetbalploeg, die in de eerste twee wedstrijden ook al met ruime cijfers won, was na de eerste tien minuten nog niet uitgejaagd.