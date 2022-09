FC RDC toont zich meteen aantrekkelijk én stabiel

De zomer is voorbij en het was maar één zwaluw. En toch: FC RDC heeft zijn visitekaartje afgegeven. De ambitieuze Deventenaren trakteerden Winterswijk zaterdag meteen op een afstraffing: 7-1.

Het nieuwe seizoen heeft een geur. Verwachting, verlangen, hoop. Bij FC RDC zijn veel ogen gericht op Milan Beumer, één van de vijf aanwinsten die van Schalkhaar naar Borgele zijn gekomen. Door op dezelfde voet verder te gaan als in het laatste deel van vorig seizoen, is het eigenlijk de bedoeling dat de fusieclub zich gaat mengen in de debatten om promotie.

Loepzuivere hattrick

FC RDC vliegt uit de startblokken. Voor de rust hebben Jaydey Bongers en Stijn Rorije, twee andere namen in het ‘Schalkhaar-kwintet’, ieder al twee goals gemaakt. De tweede helft toont een heel andere kant van de ploeg die sinds dit seizoen onder leiding van Kick Maatman valt: FC RDC trekt zich iets terug en zorgt dat het helemaal niets meer weggeeft. Pas in het slot schudt invaller Luuk Helms de toeschouwers weer wakker door nog even een loepzuivere hattrick te scoren.

Quote In de laatste fase kunnen wij spelers inbrengen die van hetzelfde niveau zijn als de basiself. Een leuk luxepro­bleem Kick Maatman, trainer FC RDC

Maatman is een tevreden trainer. ,,We hebben volgens mij één kans weggegeven. Daar hebben we deze week hard aan gewerkt, want in de voorbereiding kregen we veel te veel goals tegen. We zijn een ploeg die graag aanvalt, da’s allemaal leuk, maar er moet wel een degelijke organisatie staan. En in de laatste fase kunnen wij spelers inbrengen die van hetzelfde niveau zijn als de basiself. Een leuk luxeprobleem, al weet je dat je niet altijd iedereen fit zult hebben.”

Gezellige en warme club

Beste man bij FC RDC? Allicht Beumer, die ondanks een hamstringkwetsuur de negentig minuten volmaakte. Het is meteen duidelijk dat hij op heel hoog niveau heeft gevoetbald. Het gaat allemaal net wat makkelijker, Beumer denkt net wat sneller dan zijn ploeggenoten. Wat was de aanleiding voor de jonge buitenspeler om terug te keren naar FC RDC? ,,De gezelligheid. Ik werk in de stad en kon het niet meer opbrengen om hoog te voetballen. Ik kan nu lekker met m’n vrienden voetballen, werken en op stap. Dit is een heel warme club, dus voor mij was het snel bekeken. We hebben na die 5-0 nederlaag van vorige week getraind op verdedigende organisatie. Dat ging vandaag fantastisch. We hebben een goed team en een goede trainer. Dat speelde ook zeker mee in mijn keuze.”

Quote Ik ga niet zeggen dat we eerste of tweede worden, ik wil gewoon lekker ballen Milan Beumer, FC RDC

Waar moeten die eerste gunstige voortekens straks toe gaan leiden? Beumer ontwijkt de vraag zoals hij de hele middag met tegenstanders deed. ,,Dat weet ik niet, gewoon lekker meedoen. Ik ga niet zeggen dat we eerste of tweede worden, ik wil gewoon lekker ballen. En als we dan af en toe wat puntjes pakken, is dat leuk.”

Beumer heeft mediatraining gehad toen hij bij PSV speelde, zoveel is zeker. De ambities uitspreken, laat hij voorlopig aan anderen over. Hijzelf heeft het plezier terug en dat is voor hem het belangrijkste. Dan de uitspraak maar voor eigen rekening: let dit seizoen op FC RDC. Het kan een mooi jaar worden voor die ploeg.