FC Zutphen dendert door, Helios neemt koppositie over na misstap Blauw Wit’66

Vierde klasse Reünie verliest na trainer ook ongeslagen status tegen Lochem, maar Van Losser blijft lachen

Lekkere derby in Lochem. Koploper Reünie uit Borculo geeft tussen de tiende en twintigste minuut twee goals weg, moet met tien man verder, slikt een derde goal en... richt zich warempel nog bijna op. De bezoekers komen terug tot 3-1, tot 3-2, waarna het nog even billenknijpen wordt voor alles dat geel-blauwgezind is. De punten blijven echter tóch in Lochem.

27 november