FC Zutphen gaat in finale onderuit tegen AGOVV en loopt promotie naar de tweede klasse mis

Voor een plek in de tweede klasse

Het duel tussen AGOVV en FC Zutphen was van meet af aan enerverende wedstrijd. Daarin trokken de Apeldoorners uiteindelijk aan het langste einde: 2-0. Voor FC Zutphen betekende de nederlaag dat het ook volgend seizoen in de derde klasse speelt. Bij de ploeg van trainer Mark Horsman was de pijn uiteraard groot. FC Zutphen-speler Sem Veeger: ,,Dit is triest. We gingen dit seizoen voor directe promotie. Dit team is veel te goed voor nog een jaar in de derde klasse. Echt triest, gewoon.”