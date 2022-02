FC Zutphen grijpt periodetitel dankzij negende zege op rij dit seizoen

Hoogmoed komt volgens trainer Mark Horsman echter voor de val. ,,Dat wordt echt wel even wat anders dan vandaag, een wedstrijd waarin we geen moment in de problemen kwamen. Cuijk heeft een meer dan prima ploeg. De week erna treffen we nummer drie Dieren. Dus na de komende twee wedstrijden weten we echt in hoeverre de titel realistisch is.”

Prettig is wel dat de achterdeur wat promotie betreft open staat. Mocht Zutphen naast de titel grijpen, is het door de periodetitel in ieder geval verzekerd van de nacompetitie. ,,We roepen al het hele seizoen dat we willen promoveren, dus daar lopen we niet voor weg. Wat ik bij die gasten merk is dat ze heel graag willen. Dus ook als het een keer minder gaat raken ze niet van slag,” aldus Horsman.