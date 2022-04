FC Zutphen legt Oeken eenvoudig over de knie, Eefde sleept in slotfase punt uit vuur in Nijmegen

Derde klasse A

FC Zutphen blijft maar winnen. Ook op bezoek bij Oeken werden de drie punten binnengehaald. Trainer Mark Horsman kan weer juichen: ,,Een 0-3 zege is hartstikke prima, want dit zijn lastige wedstrijden. Je speelt op een lastige ondergrond tegen een tegenstander die niet wil voetballen. Dat is hun goed recht, ze waren de mindere ploeg. We moesten geconcentreerd blijven en geen kansen weggeven en dat is gelukt, dus het is zeker lekker.”

Oeken – FC Zutphen 0-3 (0-1). 25. Jesse de Vries 0-1, 62. Benjamin Roters 0-2, 90. Jelle Macaré 0-3.

Eefde heeft gelijkgespeeld op bezoek bij UNI VV. Trainer Stephan Panman zag zijn team het bij vlagen lastig hebben. ,,In het eerste halfuur hadden we moeite om in het spel te komen en had UNI de overhand. Later kwamen we er wat beter in. In de tweede helft was het eigenlijk hetzelfde verhaal tot we scoorden. Toen we voorkwamen ging UNI opportunistischer spelen, en scoorden ze een klutsgoal. Daarna viel er ook nog een afstandsschot in. Gelukkig maakten we uit een vrije trap net voor tijd nog gelijk.”

UNI VV – Eefde 2-2 (0-0). 60. Mitch Elsman 0-1, 70. 1-1, 85. 2-1, 88. Rens Braakhekke 2-2.

Vierde klasse E

Wilco Laconi heeft met zijn Almen geen punt kunnen pakken bij Terborg (3-2 verlies). De trainer zag dat er meer mogelijk was. ,,We kregen steeds te snel weer een goal tegen nadat we er zelf een maakten. Het was een open wedstrijd. We hadden goede kansen en hebben eigenlijk te weinig gekregen. Hulde aan de ploeg voor de strijd die ze geleverd hebben. We hebben tactisch ook goed gevoetbald. Je moet de kansen die je krijgt alleen wel afmaken. Maar we hadden tegen deze tegenstander zeker een gelijkspel verdiend.”

Terborg – Almen 3-2 (1-0). 45. 1-0, 47. Daan Boonman 1-1, 48. 2-1, 60. Felipe Kempkes 2-2, 68. 3-2.

GA Eagles Onder 21

Go Ahead Eagles Onder 21 heeft een voorschot genomen op nog een seizoen in de tweede divisie. De ploeg van trainer Jouad Boufarra was op het veld van SV Twello te sterk voor medepromovendus FC Den Bosch (1-0) en meldde zich aan kop naast De Graafschap.

,,De handhaving is wel zeker nu’’, knikte Boufarra, die Olaf Kok de enige treffer zag maken. ,,Maar misschien zit er nog wel iets meer in. We staan erbij bovenin en volgende week wordt een leuk potje. Dan treffen we Vitesse, de ploeg met de sterkste selectie in onze competitie. Maar inderdaad, wij zijn een collectief en lastig te verslaan.’’

GA Eagles O21 promoveerde in februari naar de tweede divisie, waar het tot dusver een prima indruk maakt. Van FC Emmen werd weliswaar verloren, behalve tegen FC Den Bosch werd er ook gewonnen van Heerenveen en FC Twente/Heracles. De titel lonkt voor GA Eagles. De concurrenten Vitesse en De Graafschap staan voor de komende weken nog op het programma.

Tweede divisie A:

GA Eagles O21-FC Den Bosch O21 1-0 (1-0). 3. Olaf Kok 1-0.