FC Zutphen na 120 minuten te sterk voor Hoevelaken, promotiedroom Teuge, Blauw Wit ‘66 en Helios eindigt in eerste ronde

Voor een plek in de tweede klasse

Opluchting bij spelers en trainer Mark Horsman van FC Zutphen na de 4-2 overwinning op Hoevelaken. Een enorm overwicht leek een klein kwartier voor het verstrijken van de officiële speeltijd verzilverd te worden via een doelpunt van Benjamin Roters, maar de zeer defensief opererende gasten wisten toch nog langszij te komen. ,,Ik denk dat we wel tachtig procent balbezit hadden, maar zij gingen dat laatste kwartier éénn op één spelen en dan valt ie toch nog”. zei Horsman over de late gelijkmaker. ,,Conditioneel waren we sterker en in de verlenging bleek dat ook wel. Het is balen dat we 120 minuten nodig hadden om deze wedstrijd over de streep te trekken.” FC Zutphen wacht nu op eigen veld een uitdaging van een ander kaliber. Tegenstander is aanstaande dinsdag tweedeklasser Renswoude.