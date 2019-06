FC Zutphen ontsnapt op de valreep aan degradatie

VIDEO #HéScheids: Dramati­sche ontknoping Sparta Nijkerk en Staphorst zoekt beker

27 mei De ontknoping van de hoofdklasse B is er één om te onthouden, al zullen ze het bij Sparta Nijkerk heel snel willen vergeten. Bij Excelsior’31 zorgt het gelijkspel voor enorme vreugde. Verder dit voetbalweekend: DOS Kampen krijgt een heldenonthaal na de eerste titel in 20 jaar, Voorwaarts Twello scoort in de laatste seconde en is direct kampioen, een keepersblunder bij DVS’33 en dolle vreugde bij Staphorst 2.