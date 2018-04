Fletse Sallandse derby eindigt in gelijkspel

Er was vuurwerk, het bier stroomde volop en het was zó druk dat de thuisclub verkeersregelaars had ingeschakeld om de enorme publieke belangstelling in goede banen te leiden. Heino had zelfs een lijstje met huisregels opgesteld ‘om deze wedstrijd een feest te maken voor iedereen’. Dat betekende onder andere consumpties bij voorkeur betalen met munten (‘voor een snelle afhandeling’), de aanwijzingen van de sportparkdienst en de omroeper opvolgen en geen vuurwerk. Dat laatste slaagde niet, als rookbommen tenminste onder vuurwerk worden geschaard.

In het muurtje

De gelijkmaker viel tien minuten later en was van merkwaardige snit: rechtsachter Lennart Krijger gaf een voorzet, doelman Robin Keizer controleerde de bal niet goed en stompte hem in het doel: 1-1. Robin Gerritsen had de 2-1 vlak voor rust op zijn schoen, maar zijn lobje over doelman Tom Vastenavond werd op de doellijn weggekopt. Daarna was de geest wel zo’n beetje uit de fles. Vooral Rohda kreeg nog wel kansen en had een veldoverwicht, maar echt spannend werd het niet meer.