‘Gas op de plank’ is niet aan Basteom besteed, maar des te meer aan GWVV

Vierde klasse Na de vijftien­klap­per volgt de ontnuchte­ring: het geluk is op bij Nieuw Heeten, uitgere­kend tegen Heeten

Nieuw Heeten vorige week voor even de sensatie van het Overijssels amateurvoetbal door een monsterscore neer te zetten. Het vertrouwen bij de ploeg was groot om ook in de derby tegen Heeten een historische uitslag te noteren. Maar dat liep net even anders voor de thuisploeg.