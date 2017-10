Geen winnaar bij derby Lochem-Witkampers

Onder lastige omstandigheden openden de gasten uit Laren sterk. Via spits Daan Hento kreeg het twee goede kansen en een inzet van Witkampers-captain Sander Kok werd van de lijn gehaald. Na deze stormachtige openingsfase kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd. Met name aanvaller Ruben Boonk had zijn vizier niet op scherp staan, waardoor Witkampers-goalie Joost Pakkert steeds als winnaar uit de strijd kwam.