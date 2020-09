Gelegenheidskeeper man van de wedstrijd bij nieuwe zevenklapper Terwolde

Waar vorige week Wesepe met zeven doelpunten over de knie werd gelegd door Terwolde, was nu het Lelystadse Batavia aan de beurt. De ploeg van trainer Marc Mölder won de eerste uitwedstrijd van het seizoen met 3-7 en blijft daardoor koploper in 5E. Hoewel Terwolde er deze zondag weer driftig op los scoorde, stond de man van de wedstrijd volgens Mölder in het doel.

Door een blessure van de eerste keeper en het niet op tijd kunnen vinden van een vervanger, was Mölder genoodzaakt een veldspeler in het doel te zetten. Speler Jurriën Kamphuis werd door de trainer opgedragen de keepershandschoenen aan te trekken en het eigen doel schoon te houden.

Dat deed de gelegenheidskeeper met verve. Door een aantal goede reddingen wist Kamphuis te voorkomen dat Batavia ’90 terug kon komen in de wedstrijd. Reden voor trainer Mölder om, ondanks de zeven doelpunten van z’n ploeg, Kamphuis aan te wijzen als man van de wedstrijd.

Rode kaart

Aan de zijde van Batavia had de keeper overigens een minder goede zondag, hij pakte rood door een doorgebroken speler van Terwolde neer te halen. ,,Na die rode kaart van Batavia hadden we eigenlijk dubbele cijfers op het scorebord moeten zetten. Hoe dan ook ben ik heel tevreden met de zeven doelpunten en drie punten van vandaag”, aldus de winnende trainer.

Vanaf de eerste minuut druk

Of Terwolde ook volgende week zeven doelpunten weet te maken valt nog te bezien. Epse is dan de tegenstander en dat won dit weekend afgetekend met 5-1 van V en L. Epse-trainer Herman Harleman zag in de eerste helft z’n uitgedachte tactiek slagen: ,,Normaal zakken we met de ploeg de eerste twintig minuten in. Dat moet je alleen tegen V en L niet doen, want dan krijgen ze steeds meer kans om zich in te graven. Daarom had ik mijn spelers de opdracht meegegeven om vanaf de eerste minuut druk te zetten.”

Het resultaat was dat Epse in de rust al met 3-0 voorstond. Na rust werd er nog eens drie keer gescoord, wat resulteerde in een 5-1 eindstand. Een terechte uitslag volgens trainer Erwin Elders van V en L: ,,We hebben met vlagen heel aardig meegevoetbald. Epse strafte ons vooral af op de fouten die wij maakten.”

Quote Het was voor mij een vermoeien­de dag Ozan Ihtiyar, SV Mariënheem

Gemiste kansen

In Mariënheem werd de ploeg van trainer Ozan Ihtiyar afgestraft omdat het in de eerste helft verzuimde te scoren. De ploeg van Ihtiyar verloor de eerste thuiswedstrijd met 0-5 van Wissel. ,,We hadden in de eerste helft twee, drie doelpunten moeten scoren, maar alsnog gingen we met 0-0 de rust in. Dat is dan al flink balen”, verzuchtte Ihtiyar. ,,En dan na rust stonden we binnen negen minuten met 0-3 achter om uiteindelijk met 0-5 te verliezen. Het was voor mij een vermoeiende dag.”

Moeite met scoren

Waar Mariënheem verzuimde te scoren, wist Voorst tegen Go Ahead wel weer een keer raak te schieten. ,,We hadden de laatste weken veel moeite met scoren. De 0-1 van Dennis Gerritsen vandaag voelde daarom ook echt als een ontlading”, aldus Voorst-trainer Stephan Panman.

Dezelfde Gerritsen was ook verantwoordelijk voor de 0-2, waarmee hij tevens de eindstand op het scorebord zette. Na de tweede speelronde blijft Wesepe nog zonder punten. Thuis tegen Vilsteren werd met 1-2 verloren. Trainer van Wesepe, Jeroen Veldwijk, zag een goede beleving en een gezonde agressie bij z’n ploeg, maar dit resulteerde nog niet in een gelijkspel of overwinning.