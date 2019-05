Gelukkig Diepenveen ruim langs Broekland

Almen barst van vertrouwen na de wederop­stan­ding

8 mei Almen is in de race voor promotie. Wie dat in november had voorspeld, was voor gek verklaard. De dorpsclub verloor de eerste zeven competitieduels in de vierde klasse E, maar na die zeven magere weken, volgde voorspoed. En na zeven zeges en een gelijkspel, lonkt nu zowaar het toetje.