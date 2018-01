Gezocht: jongelui die lef hebben om scheids te worden

,,Uitgaande van de huidige situatie is het goed denkbaar dat er over een jaar of vijf geen scheidsrechters meer zijn voor wedstrijden in de vierde en vijfde klasse", zo luidt DSV-voorzitter Ron Sotthewes de noodklok. ,,Doordat de zesde klasse is geschrapt, lukt het nu nog wel bij alle duels een onafhankelijke arbiter aan te stellen."

Vergrijzing

De daling is vooral het gevolg van de vergrijzing van het arbiterskorps en doordat de bond hogere eisen stelt aan de spelleiders, weet Gé Duchatteau, vicevoorzitter van de vereniging en als rapporteur aan de KNVB verbonden: ,,De beoordelingsstructuur is veranderd omdat de bond een kwaliteitsimpuls wilde geven aan het arbiterskorps. De spelregelkennis van scheidsrechters moet omhoog en ze moeten dichter op het spel zitten. Dat betekent dat ze fysiek meer moeten kunnen brengen."

Jongelui die gaan fluiten, moeten daarvoor bovendien het nodige overwinnen. ,,Het is niet de eerste hobby waar een jongere aan denkt, het levert bij leeftijdsgenoten bedenkelijke gezichten op", weet Sotthewes. ,,Moeten ze uitleggen waarom ze ervoor kiezen. Dat ze een blessure hadden en de sport actief minder goed kunnen beoefenen. Of dat ze niet hoog genoeg konden voetballen. Daar moeten we vanaf. Het is een volledig vak."

Confrontaties

Niet iedereen is geschikt om een voetbalpot te fluiten, meent de preses. ,,Je moet behoorlijk wat bagage hebben om een wedstrijd te kunnen 'managen'. Niet bang zijn beslissingen te nemen en confrontaties aan durven gaan. Daarnaast vergt het de nodige tijd om gedegen aan de aftrap te verschijnen."

Van de 120 actieve scheidsrechters die de DSV telt, zijn er 70 ouder dan 46 jaar. Sotthewes: ,,Het komt voor dat bij jeugdwedstrijden in de tweede divisie scheidsrechters worden aangesteld die ouder zijn dan 70. Jongens van 12 jaar, gefloten door 70-plussers: belachelijk. We hebben een werkgroep in het leven geroepen om aanwas van jongeren te krijgen. Zo gaan we in gesprek met clubs, om jongelui die daar al als arbiter actief zijn bij ons een extra programma aan te bieden. Het is zeker niet onze bedoeling dat zij bij hun eigen club vertrekken om bij ons lid te worden."

Spelregeltest

Op hun zestiende moeten voetballers een spelregelkennistest via internet doen. ,,Wij helpen ze met de voorbereiding, door bij clubs theorieavonden te verzorgen. Sommigen sluiten zich daarna bij ons aan. We willen het voor hen aantrekkelijker maken lid te worden, door onder meer met hen op een groot scherm naar beelden van jeugdwedstrijden te gaan kijken."

Voor de ontwikkeling van de jonge arbiter moet er meer begeleiding vanuit de DSV komen, zegt Duchatteau. ,,We onderzoeken nog hoe we dat het beste kunnen doen. Zo zitten we er aan te denken jonge talenten een jaar lang een begeleider toe te wijzen die hen, ook rond en tijdens wedstrijden, coacht. Het is niet direct ons doel een nieuwe René Temmink op te laten staan, wel om als vereniging in de breedte te groeien."