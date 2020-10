Go Ahead droomt stiekem van titel als lachende derde

Zuiver doelpunt wordt hoekschop in openings­wed­strijd in de vijfde klasse A

22 september Het duel tussen EGVV en Sp. Haarlo in 5A eindigde in een 1-4 zege voor de bezoekers. Bij 1-4 dacht de thuisploeg nog terug in de wedstrijd te kunnen komen, maar daar dacht de scheidsrechter anders over. In plaats van een goal gaf hij een corner.