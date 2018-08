Greven regelt de grootmachten op jeugdtoernooi Zutphen

Hij stopte met werken, richtte zijn eigen bedrijfje op en ging - voor wie het ook maar wil - vriendschappelijke wedstrijden en toernooien organiseren, in binnen- en buitenland. Om die reden draagt Vordenaar Gerard Greven (66) de titel 'toernooidirecteur'.

,,Rond mijn 50ste vond ik het welletjes, toen ben ik dit gaan doen. Ik organiseerde toen ook al jaren het internationale jeugdtoernooi bij Vorden. Maar daar was zo'n vier jaar geleden de rek uit, omdat je toch zo'n zeventig á tachtig vrijwilligers nodig hebt. Toen het toernooi daar stopte, kwam Zutphen bij mij of ik niet een dergelijk toernooi bij hun wilde verzorgen."

Borussia Dortmund

Met succes. Inmiddels is het toernooi in Zutphen toe aan de derde editie, met een internationaal topveld van tien ploegen. Wanneer in Dortmund de telefoon rinkelt, weten ze wie er belt. ,,Ik denk dat ze mijn naam wel kennen daar. Ik kende de trainer van Dortmund al een aantal jaren, omdat hij hiervoor als hoofd jeugdopleiding bij Bristol City in Engeland werkte. Toen ik hoorde dat hij naar Duitsland ging, heb ik meteen gevraagd of hij bij ons op het toernooi wilde komen. Dat is een beetje hoe het werkt. Door de jaren heen heb ik heel wat contacten opgebouwd. Dat moet ook, want anders krijg je die clubs niet."

Zo kan het dat vanavond nieuwkomer Borussia Dortmund de openingswedstrijd van het driedaagse toernooi tegen de leeftijdgenoten van FC Zutphen speelt. Al is het louter kijken naar grote namen ook gevaarlijk, weet Greven. ,,We hadden al eens Schalke 04, wat uiteindelijk qua niveau heel erg tegenviel. De naam zegt niet altijd iets over het niveau. Als het heel erg tegenvalt, gaat er in zo'n geval wel even een streep door de naam van de club, dan probeer je een andere club te vinden."

Jeugd van Ajax

Clubs vinden is voor de organisatie in Zutphen niet moeilijk. Er worden zelfs clubs geweerd, om een zo'n sterk mogelijk deelnemersveld te creëren. Het had weinig gescheeld of ook de gerenommeerde jeugd van Ajax had zich gemeld. ,,Maar die zijn net begonnen aan de voorbereiding, dus die durfden het niet aan meteen een toernooi te plannen."

Twee keer twintig minuten

Één van de belangrijkste zaken is de speelduur van de wedstrijden, twee keer twintig minuten. ,,Dat is ook de maximale speelduur die de UEFA aangeeft. Het is één van de eerste vragen die ik krijg, hoe lang de wedstrijden duren. Clubs willen dan ook een echte wedstrijd spelen, ook omdat de clubs vaak met een kleine twintig man over komen."

Voor Greven zelf zal het bij momenten blijven die hij van de wedstrijden zal zien. ,,Er zijn altijd veel mensen die even gedag komen zeggen tijdens zo'n toernooi. Dat is leuk, maar ik zeg altijd: tijdens zo'n toernooi zie ik amper een duel."

Deelnemers toernooi FC Zutphen (vandaag, morgen en zondag):