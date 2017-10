GSV ’63 haalt eerste driepunter binnen tegen Haarlo

Middenvelder Bart Besselink van de thuisploeg is een speler die nagenoeg geen overtreding nodig heeft om zich staande te houden. Hij speelt al voor het vijfde jaar in de hoofdmacht van de club uit Geesteren. ,,Ik probeer alles voetballend op te lossen. Dat lukt niet altijd. Het is de bedoeling dat ik vanuit het middenveld de opbouw verzorg en het spel verdeel. Vandaag was daar niet echt sprake van.”

GSV-trainer Dennis Arentsen vond dat zijn ploeg de drie punten toekwam. ,,Het spel was dan niet altijd geweldig, maar inzet en beleving was er wel. Bij de 1-0 voorsprong kon het alle kanten op. We kwamen met een gelukje op 2-0 en toen was de wedstrijd gespeeld. In de tweede helft hebben we het verschil in doelpunten uitgedrukt. Met deze winst komen we iets verder weg van de onderste plekken.”

Onderliggende partij

Haarlo-trainer Dick Makkink vond dat zijn spelers niets te verwijten valt. ,,Ze hebben naar vermogen gespeeld. We moeten aanvaarden dat het allemaal wat minder is als vorig seizoen. In de eerste helft waren we zeker niet de onderliggende partij. Bij de 1-0 achterstand hadden we nog mogelijkheden om gelijk te komen.”