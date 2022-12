Heel Heino zal de gouden dag van de promotie nooit meer vergeten: ‘We gaan voor elkaar door het vuur’

De datum 26 juni 2022 staat voor altijd in het geheugen van menig Heinöer gegrift. Op die dag promoveert de dorpsclub voor het eerst in haar historie naar de vierde divisie, door in de finale van de play-offs het Amsterdamse AGB met 4-2 te verslaan. Met drie betrokkenen keert de Stentor nog één keer terug naar die wonderbaarlijke zomerdag op het veld van het Lelystadse Batavia’90.