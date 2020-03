‘Heel onverstandig om over een maand weer te voetballen’

Conditie duurzaam opgebouwd

Frank Tempelman, trainer zondageersteklasser Rohda Raalte: ,,Dit hakt er wel even in. We zaten in een goede reeks, met de eerste plek in de tweede periode voorlopig tot gevolg. Dan zie je iets ontstaan binnen zo’n groep; promotie is mogelijk. Het is jammer dat we nu even uit dat ritme zijn.

Voorlopig ga ik ervan uit dat we over een kleine maand ‘gewoon’ tegen De Zweef spelen. We hebben de conditie duurzaam opgebouwd en met een schema wat we de spelers hebben meegegeven, met bijvoorbeeld wat loopoefeningen, blijft die conditie daardoor in principe op niveau.”

Ziekenboeg stroomt leeg

Joey Steenbergen, aanvoerder van zaterdagtweedeklasser Be Quick Zutphen: ,,Het was wel een verrassing dat we zelfs het veld niet op mochten, al is het voor ons is het misschien wel een geluk bij een ongeluk dat de boel stil ligt. De ziekenboeg stroomt immers steeds meer leeg, dus over een kleine maand zouden de spelers die nu nog geblesseerd zijn er weer bij kunnen zijn.

,,We zijn al bezig met volgend seizoen, vorige week zijn er vier nieuwe spelers vastgelegd. We hebben nog maar één doel en dat is dit seizoen zo goed mogelijk afsluiten. Hoewel we hekkensluiter zijn en pas één punt hebben, vind ik nog steeds dat we niet hoeven te degraderen.”

Nieuwe voorbereiding bij herstart

Sander Poll, trainer van zondagtweedeklasser Overwetering: ,,Ik verwacht niet dat we over een kleine maand weer op het veld staan, sterker nog, ik zou dat heel onverstandig vinden. Met name in de lagere klassen riskeer je blessures. Want een maand niet op het veld trainen, zorgt voor een fikse conditionele achteruitgang.

,,Ik vind eigenlijk dat er een kleine voorbereidingsperiode aan vooraf moet gaan voordat je weer wedstrijden kunt spelen, want het lichaam moet weer wennen aan sprinten bijvoorbeeld.”

Bellen en mailen met spelers

Jeroen van der Tol, trainer van zondagvierdeklasser Witkampers: ,,We zouden afgelopen vrijdag gaan trainen. Dat ging dus niet door en plots ben je klaar, echt een raar idee. Met een groep ga je dan normaal bij elkaar zitten als je niet kunt trainen om te bedenken hoe je dit oplost, maar dat kan nu dus niet. Nu bel en mail ik met spelers, dat voelt gek. Normaal voer ik persoonlijke gesprekken richting volgend seizoen, dat moet nu over de telefoon.”

,,We staan bovenaan in de tweede periode, dus ik was erg graag doorgegaan. Ik ben er niet van overtuigd dat we over een maand spelen. Zonder kleine voorbereiding lijkt het mij voor het lichaam niet goed om direct weer negentig minuten aan de bak te gaan.”

Een balletje hooghouden

Rob Haveman, trainer van zondagderdeklasser Colmschate: ,,De spelers heb ik een programmaatje meegegeven, zodat ze zichzelf een beetje fit kunnen houden, door wat hard te lopen of een balletje hoog te houden. We komen de komende twee weken sowieso niet bij elkaar.”

