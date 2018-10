Heerink en Hento weer zij aan zij aan kop

Witkampers dendert in de tweede helft over Activia heen

21 oktober Witkampers heeft de thuiswedstrijd tegen Activia met een 5-1 zege afgesloten. Het leek er in de eerste helft nog niet op dat de ploeg uit Laren zo ruim zou winnen. De ruststand was 1-0 voor de thuisclub. Na de hervatting zette het team van trainer Gerrit Brouwer de tegenstander stevig opzij. Witkampers nestelde zich door deze overwinning in de kopgroep van 3B.