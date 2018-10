Heerink en Wijhe blijven op dreef

Reunie moeizaam naar zege op LSV

7 oktober Reunie heeft het thuisduel in 3A tegen LSV uit Lonneker met 2-0 gewonnen. Daarmee heeft de ploeg zich in de subtop van de ranglijst genesteld en ligt het op koers voor wat betreft de doelstelling: handhaving. Pascal Hermanns zorgde in de 26e minuut voor 1-0 en pas in de blessuretijd (90+1.) kon Jorn Geerligs de zege veiligstellen.