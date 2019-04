Heerink herovert door hattrick koppositie

video Eefde zet geen grote stap naar de titel

7 april Het is Eefde niet gelukt om een voorschot te nemen op het kampioenschap in de vierde klasse E. Tegen Eerbeekse Boys moesten de zwart-witten genoegen nemen met een 1-1 eindstand. Had Eefde gewonnen, dan kon het volgende week al kampioen worden zonder zelf te spelen. Nu laat een mogelijk kampioenschap nog enkele weken op zich wachten.