Heetkamp baalt, maar heeft vrede met competitiestop

TOPSCORERSHet coronavirus maakte hardhandig een einde aan het ijzersterke seizoen van Stan Heetkamp. De middenvelder van Mariënheem was hard op weg zich tot topschutter van deze regio te kronen, toen de pandemie en de daarbij behorende maatregelen roet in het eten gooiden. ,,Gezien de omstandigheden is dit de beste beslissing.”

Het amateurvoetbal ligt door het coronavirus alweer een tijd stil, als het kabinet op dinsdag 31 maart de maatregelen verlengt tot en met 28 april. De KNVB speelt hier op in door alle competities per direct te beëindigen. De consequenties zijn dat er dit jaar geen eindstanden zijn en er dus geen enkele club kampioen wordt, promoveert of degradeert. Iedereen start volgend jaar weer in dezelfde klasse.

Ongekend productief

Door deze beslissing wordt er ook geen eindstand van het topscorersklassement opgemaakt. Een hard gelag voor Stan Heetkamp. Met 26 doelpunten is de 21-jarige rechtspoot ongekend productief. Hij baalt dan ook als een stekker.

Quote Met nog negen duels voor de boeg, leek ik boven de dertig goals te gaan eindigen. Daarnaast waren we met Mariënheem nog kansrijk voor promotie Stan Heetkamp, topschutter Mariënheem

,,Ik had voor mezelf als doel gesteld iedere wedstrijd een doelpunt te maken. Ik was ook hartstikke blij dat ik tegen IJsselstreek twee keer scoorde. Ik had natuurlijk nooit kunnen vermoeden dat die wedstrijd meteen de laatste zou zijn. Met nog negen duels voor de boeg, leek ik boven de dertig goals te gaan eindigen. Daarnaast waren we met Mariënheem nog kansrijk voor promotie.”

Toch heeft Heetkamp begrip voor de beslissing van de bond. ,,Ik voetbal het liefst, wilde een goed seizoen draaien en het ging nog beter dan gehoopt. Maar gezien de omstandigheden is dit de beste beslissing, ik heb er vrede mee.”

Leren, werken en hardlopen

De student slijt de dagen momenteel voornamelijk thuis. ,,Ik leer een aantal uur per dag en werk daarnaast. Verder loop ik hard om fit te blijven en breng veel tijd door met mijn ouders en vriendin.”

Quote Ik ben in gesprek met een hoger spelende club hier uit de buurt Stan Heetkamp, topschutter Mariënheem

Door de crisis is Mariënheem terug bij af en speelt volgend seizoen weer in de vijfde klasse. Het kan maar zo zijn dat Heetkamp dat niet meer meemaakt en zijn laatste wedstrijd in het oranjezwart heeft gespeeld. ,,Ik ben in gesprek met een hoger spelende club hier uit de buurt. Welke club dat is, laat ik nog even in het midden.”

De top van het topscorersklassement zoals die was bij het beëindigen van de competitie: