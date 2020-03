Heetkamp loopt in rechtstreeks duel uit op Kiffen

EERSTE KLASSE Wissels helpen Heino over dode punt heen

8 maart Ruim een uur lang had het er alle schijn van dat Heino tegen Winterswijk zou eindigen in een bloedeloos gelijkspel. Heino-trainer Martijn de Vogel had echter een gouden hand van wisselen. Twee verse krachten zorgden onverwacht voor evenzoveel doelpunten: 2-0.