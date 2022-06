Heino-aanvoerder Jesper Schokker zeurt, sleurt, scoort en loodst ploeg naar nieuwe finale

Nacompetitie Oude garde Activia laat ervaring gelden in degradatie­du­el tegen Raalte

Het moet het laatste kunstje worden van de oude garde van Activia: de club behoeden voor degradatie uit de derde klasse. Het had tegen SV Raalte zomaar het afscheid kunnen zijn van mannen als Michiel Mikkers en Wouter Hameka, jarenlang herkenbare gezichten op ‘De Schoapenweide’. Dat was het echter niet, aangezien de ervaring de doorslag gaf in het met 3-1 gewonnen duel.

21:13