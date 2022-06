Heino begint aan ‘historische’ nacompetitie, De Hoven ontvangt Terwolde en Deventer derby op de Rielerenk

Heino is bezig aan een historisch goed seizoen. De ploeg van trainer Martijn de Vogel eindigde als tweede in 1E en mag zich voor het eerst in de clubgeschiedenis opmaken voor de strijd om promotie naar de hoofdklasse. Daarin is het Tilburgse Sarto de eerste horde die genomen moet worden.

Lange tijd leek De Hoven zich geen zorgen te hoeven maken over degradatie, maar op de laatste speeldag belandden de Zutphenaren alsnog in de nacompetitie. In 4F sloot De Hoven het seizoen af op een elfde plek, waardoor het nu het vege lijf moet zien te redden. In de strijd om handhaving is Terwolde, de nummer drie van 5E, de eerste tegenstander.

Het meest in het oog springende affiche wordt zondag echter gespeeld in Deventer. De eerste ronde van de nacompetitie levert namelijk een onvervalste derby op: Davo – Go Ahead Deventer. Beide clubs zijn bovendien gehuisvest op sportpark Rielerenk. In het Deventer onderonsje hoopt vierdeklasser Davo de eerste stap te zetten richting handhaving, terwijl vijfdeklasser Go Ahead jaagt op promotie.

Hieronder een volledig overzicht van de wedstrijden die in de regio’s Deventer, Salland, Zutphen en de Achterhoek gespeeld gaan worden:

VOETBAL

Zaterdag (15.00 uur, tenzij anders vermeld)

Tweede/derde klasse: AGOVV – Teuge, FC Zutphen – Hoevelaken (15.30).

Derde/vierde klasse: VHK – Blauw Wit ’66 (14.30), Helios – Daarlerveen.

Zondag (14.00 uur, tenzij anders vermeld)

Eerste klasse/hoofdklasse: Heino – Sarto.

Tweede/derde klasse: Wijhe ’92 – MVV ’29, Witkampers – Blauw Wit, Reutum – Warnsveldse Boys.

Derde/vierde klasse: Activia – Raalte, Reünie – SV Kilder, Angerlo Vooruit – IJsselstreek.

Vierde/vijfde klasse: GSV ’63 – Hoeve Vooruit, Davo – Go Ahead D., De Hoven – Terwolde, Voorst – Eendracht Arnhem.

HOCKEY

Mannen

2D: AthenA – Deventer (zo, 14.45).

3A: Zutphen – Arnhem (zo, 14.45).

Vrouwen

2D: Ares – Deventer (zo, 12.45).

3D: Zutphen – Flevoland (zo, 12.45).

KORFBAL

2C: KVZ – Emmeloord (za, 15.30).

2D: Oranje Zwart – Devinco (za, 15.30).