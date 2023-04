Heino is bijna veilig, Voorwaarts komt als herboren uit kleedkamer, FC Zutphen en Helios pakken titel

tweede klasse Effectief Schalkhaar tankt vertrouwen in aanloop naar zware weken

,,Is dit nou de tweede klasse”, zei scheidsrechter Heino Heijmans toen hij lachend de bestuurskamer van Schalkhaar betrad na de wedstrijd. Geen vreemde opmerking na de misschien wel meest beschaafde wedstrijd van het jaar in 2I tussen Schalkhaar en SDC’12. Niet dat het slecht was. Maar in een pot met voor beide teams serieuze belangen, die door Schalkhaar met 4-1 werd gewonnen, was iets meer pit wel te verwachten.