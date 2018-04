Heino knokt zich naar gelijkspel tegen Schalkhaar

IJssel­streek legt CCW 16 over de knie

17:47 In een wedstrijd die pure reclame was voor het voetbal in de kelder van het amateurvoetbal won IJsselstreek met 5-2 van CCW 16 uit Wilp. Op basis van het aantal kansen had de uitslag ook 8-8 kunnen zijn, maar een uitblinkende keeper Roberto Essers voorkwam meerdere malen dat CCW 16 de aansluitingstreffer of de gelijkmaker scoorde.