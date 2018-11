Heino loopt in de beker tegen een flinke zeperd op

Spannend duel tussen Lochem en Turkse Kracht eindigt onbeslist

4 november Het duel tussen de hoogvliegers uit 3B Lochem en Turkse Kracht eindigde in een 2-2 gelijkspel. Driekwart van de wedstrijd was Turkse Kracht de bovenliggende ploeg, maar in het laatste deel namen de krachten af en leek de thuisclub toch wat fitter. Het team uit Deventer had tot tien minuten voor tijd een 0-2 voorsprong, maar moest deze winst toch nog uit handen geven. De vele toeschouwers zagen een aantrekkelijke partij voetbal op een redelijk niveau.