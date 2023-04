Heino maalt niet om verlies bonuspunten

Als twee ploegen met solide defensies tegen elkaar spelen is de kans op een doelpuntrijk treffen klein. RKAVV heeft, met slechts achttien tegendoelpunten, de minst gepasseerde defensie van de competitie en ook de cijfers van Heino liegen er niet om. Van alle ploegen in het rechterrijtje kregen de Sallanders met afstand de minste tegentreffers (32).

,,Vandaag was het wel een beetje hetzelfde spelbeeld als in de vorige ontmoeting. Zij hielden het heel zakelijk. Halverwege de eerste helft kraakt Luck van den Burg een schot en die dwarrelt daardoor over onze keeper heen. Daarna zakten zij in en konden wij wat hoger gaan spelen. Met name in de tweede helft vond ik ons een stuk dominanter en wachtten zij alleen maar af en verdedigen ze die 1-0 voorsprong. Je moet dan wat geluk hebben dat die bal goed valt”, blikt De Vogel terug op de wedstrijd in Leidschendam. ,,Vorige week kregen we misschien iets teveel, maar vandaag dwingen we te weinig af.”

Teleurstelling over het resultaat tegen RKAVV is er nauwelijks bij de Heino-trainer. ,,Hier hebben we niet op gerekend. Over twee weken spelen we tegen VKW en dan moeten we winnen. Die wedstrijd is veel belangrijker”, aldus De Vogel.

De eerste nederlaag in de strijd om de derde periodetitel ligt niet gevoelig bij Heino. ,,Eerst onszelf veilig spelen. Dan zien we wel wat nog mogelijk is”, blijft De Vogel nuchter. De goede uitgangspositie in de strijd om de laatste periodetitel blijft evenwel gehandhaafd en met drie van de vier resterende wedstrijden op eigen veld is er nog van alles mogelijk. De Vogel: ,,Het is mooi dat we tot het einde ergens om blijven spelen. Sommige ploegen zijn nu al uitgespeeld.”