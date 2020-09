Heino-nieuwkomer Heetkamp beslist wedstrijd tegen Voorwaarts

Het affiche was aansprekend. Dorpsclub Heino op bezoek bij het ambitieuze Voorwaarts was de opmaat voor een spectaculaire wedstrijd. In de praktijk viel dat bitter tegen en dat kwam mede door het scoreverloop. Al na 14 minuten trof Jesper Schokker namens de gasten doel en dat was het sein voor Heino om zich massaal terug te trekken voor het eigen doel.

Voorwaarts trok het initiatief naar zich toe, of mocht zich dat toe-eigenen van de gasten, maar het veldoverwicht leverde nauwelijks kansen op. Werd de thuisclub sporadisch wel gevaarlijk, dan lag de uitstekende doelman Kevin Reimink in de weg.

Vizier niet op scherp

De tweede helft was de wedstrijd veel meer in balans en stichtte Heino het meeste gevaar. Luc Fakkert en Jesper Schokker hadden het vizier echter niet op scherp staan. Het slotoffensief van de thuisclub dwong man of the match Reimink nog tot een paar fantastische reddingen. Het was uiteindelijk de van vijfdeklasser Mariënheem afkomstige Stan Heetkamp die de wedstrijd met een bekeken schuiver in het slot gooide.