Heino verliest thuis van Bemmel

Heino is er op eigen veld niet in geslaagd de zo broodnodige drie punten bij te schrijven. Bemmel was in de snijdende kou met 0-1 te sterk.

De wedstrijd leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, hoewel Bemmel een handvol uitstekende mogelijkheden had gekregen via Rob Vonk en Ricky Houterman. Met name die laatste kreeg meerdere goede kansen, maar de aanvoerder van de ploeg uit Gelderland had het vizier duidelijk niet op scherp staan.

Rust

Nadat de tweede helft voortkabbelde was er in de 68ste minuut ineens een grote kans voor Mohamed Kifeta. De Heino-aanvaller kreeg de bal pardoes in zijn voeten gespeeld, leek daarvan te schrikken en faalde in de afronding. De rebound van Luc Fakkert ging ook mis. Het waren eigenlijk de enige kansen voor Heino. Met nog ruim vijf minuten op de klok bracht invaller Justin Jansen, vrij voor keeper Robin Keizer gezet, de beslissing: 0-1.

De laatste competitiezege van Heino dateert alweer van 5 november, toen de ploeg met 0-1 won van BWO. Na vele remises was een overwinning zeer welkom geweest, maar zelfs een puntje zat er niet in. ,,Teleurstellend'', zei trainer Martijn de Vogel, die als gevolg van schorsingen en blessures niet kon beschikken over Jesper Schokker en de broers Robin en Wilco Gerritsen. ,,Met deze smalle selectie zijn we kwetsbaar.''

Het wordt nog een opgave voor de groenwitten om hun verblijf in de eerste klasse te verlengen. Heino staat weliswaar op de veilige tiende plaats, maar de verschillen zijn klein. De Vogel: ,,Wij kunnen prima meespelen voor de plaatsen zes tot en met acht, maar dan moet de selectie wel op orde zijn.''