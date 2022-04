Heino verstevigt tweede plaats met zege, Holten laat geen spaan heel van arm Ulu Spor

overzicht zondag deventer/zutphenHeino heeft in de eerste klasse E de tweee plaats verder verstevigd. Laagvlieger Stevo werd met 3-0 geklopt. Met een 0-7 overwinning deed koploper Holten zaterdagavond in Zwolle wat het moest doen tegen de rode lantaarndrager in 4G.

Eerste klasse E

Om wat extra rust te creëren in een druk programma speelde Heino de wedstrijd op zaterdagavond in plaats van op de Tweede Paasdag. In de thuiswedstrijd tegen Stevo won de ploeg van trainer Martijn de Vogel overtuigend met 3-0. Heino is door de overwinning bezig aan een goede reeks, constateert ook trainer De Vogel: ,,Vier overwinningen op rij, twaalf doelpunten voor en slechts één tegen. Dat is een mooie reeks en daar ben ik bijzonder trots op.”

De goede overwinning op Stevo was volgens De Vogel verdiend, hoewel het na rust nog wel even leek alsof Heino het nog moeilijk zou krijgen: ,,We stonden met rust terecht met 1-0 voor na een mooi doelpunt van Stan Heetkamp. Stevo kwam na rust sterk uit de kleedkamer, maar uiteindelijk maken wij de 2-0 en de 3-0. Een terechte overwinning.”

1E: Heino-Stevo 3-0 (1-0). 28. Stan Heetkamp 1-0. 58. Jesse Kruiper 2-0, 78. Sten Rosendal 3-0.

Vierde klasse G

Naast een soevereine overwinning tegen Ulu Spor hield Holten alweer voor de elfde keer dit seizoen de nul. Ondanks dat de twee teams op de ranglijst 49 punten van elkaar verwijderd zijn was het volgens Holten-trainer Richard Smit niet lastig om zijn spelers vooraf te motiveren voor een wedstrijd tegen het zieltogende Ulu Spor: ,,De motivatie voor ons is natuurlijk dat dit ook gewoon drie punten zijn. Wel moet ik erkennen dat je ziet dat een bepaalde scherpte wel ontbreekt, waardoor we niet het voetbal spelen wat we willen spelen.”

De wedstrijd tegen Ulu Spor is voor Holten de eerste van twee wedstrijden die het binnen 48 uur moet spelen. Op Tweede Paasdag staat de uitwedstrijd tegen Broekland alweer op het programma. Smit was daarom na afloop ook blij dat al zijn spelers fit bleven: ,,We hebben met het oog op aanstaande maandag goed kunnen doorwisselen, geen kaarten gepakt en geen blessures opgelopen. Dat is ook een goed resultaat.”

4G: Ulu Spor-Holten 0-7 (0-3). 8. Harm Jansen 0-1, 20. Leon Oudenampsen 0-2, 41. Oudenampsen 0-3, 46. Tom Lenderink 0-4, 55. Sjors van Gerresheim 0-5, 61. Bas Tuitert 0-6, 72. Tuitert 0-7.