Heinoër Gerritsen rukt op in topscorersklassement

tweede klasse Vorden op karakter naar verdiend punt

3 november In de tweede klasse I kreeg Vorden het zondagmiddag aanvankelijk zwaar te verduren tegen subtopper UNION. Maar na een 0-2 ruststand voor de gasten uit Malden, knokte Vorden zich in de tweede helft via goals van Kris Koning en Daan Horstman (penalty) naar een knap gelijkspel: 2-2.