Helios één van de laatste vier kanshebbers op titel ‘Club van het Jaar’

Helios is in de verkiezing ‘Club van het Jaar’ doorgedrongen tot de laatste vier. Nadat het de voorronde in de gemeente Deventer won, en ook in Overijssel zegevierde, nam het deel aan de landelijke competitie. De club hoorde gisteren na een pitch voor de jury dat het in de finale zit.

Het was afgelopen maart een verrassing voor sportparkmanager Grace Brok dat de club genomineerd was om mee te doen in de gemeente Deventer, ze weet niet door wie. ,,Het kan iedereen zijn, ook de gemeente bijvoorbeeld. Kennelijk vond iemand dat wij het verdienden om mee te doen. We zijn er meteen op aangeslagen, en moesten vervolgens stemmen werven en een motivatiebrief schrijven.“

Samenwerking

Met succes dus. In de pitch voor de jury bracht Brok met name de maatschappelijke taak van de club naar voren. ,,We zijn een club waar veel meer gebeurt dan voetbal. Zo organiseren we al vijf jaar in samenwerking met zorggroep Solis sport voor mensen met geheugenproblemen. Omdat we een groot netwerk hebben kunnen we de jongeren die hiervoor nodig zijn vrij eenvoudig vinden. Op hun beurt kunnen wij ze dan weer helpen aan een stageplek, als ze die nodig hebben. Op die manier help je elkaar.”

Brok is trots op het feit dat de club een grote maatschappelijke rol vervult, ook in coronatijd schoot de club waar nodig te hulp. ,,We zijn echt een onderdeel geworden van het sociaal domein.”

Helemaal tevreden is ze nog niet. ,,De politiek praat altijd over dat sport belangrijk is, maar er wordt zelden of nooit geld voor vrijgemaakt. Dat is geen onwil, maar het heeft te maken met hoe de potjes worden verdeeld. Dat moet anders, en daarom moeten we er over praten.”

Op woensdagavond 9 juni hoort de club of het de nationale titel daadwerkelijk wint.